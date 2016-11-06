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10 個你意想不到、讓你驚艷的睡床設計

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Casa Folha, Mareines+Patalano Arquitetura Mareines+Patalano Arquitetura 臥室
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臥室是家中最私密的地方，設計當然不可以馬馬虎虎！雖然有時候設計的多樣性可能會受空間大小所限制，也或許你住的公寓根本沒有臥室間隔，可是這些問題絕對難不到我們的專業設計師！homify這一次為大家整合了十個讓人意想不到的睡床設計，讓你了解到臥室原來都可以充滿創意和驚喜！

1. 由拉門打造的私人空間

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT 臥室
YOUR PROJECT

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

房子沒有臥室間隔？不要緊，像設計師一樣用拉門分劃出睡床空間就好了！以木製平台把床升高，用磨砂拉門來打造獨立的私人臥室，盡用空間之餘也確保了隱私。

2. 柔軟奢華的睡床

Camelia Divan Button & Sprung 臥室床與床頭櫃
Button &amp; Sprung

Camelia Divan

Button & Sprung
Button &amp; Sprung
Button & Sprung

歐式的軟包床頭板本身已經有高級的感覺，床上放著飽滿蓬鬆的枕頭和絨毛毯子，光看就覺得很舒服。想再奢華一點？選用特級的開士米羊絨(Cashmere)就準沒錯了，它軟柔的觸感會讓你愛不釋手！

3. 懸空睡床

Wiszące łóżko Imperial Couch, Hanging beds Hanging beds 臥室床與床頭櫃
Hanging beds

Hanging beds
Hanging beds
Hanging beds

什麼？睡床也可以懸空？懸吊在半空的睡床聽起來很好玩，而且完全反映了屋主對於創意和趣味的追求，不需要其他的擺設也可以透露出個人風格。

4. 原始風睡床

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc 臥室
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

原始風的睡床以原木為主要材料，把自然元素融入臥室。人造毛枕頭有助提升床的原始感覺，舒適又好看。

5. 特寬的睡床板

Casa Folha, Mareines+Patalano Arquitetura Mareines+Patalano Arquitetura 臥室
Mareines+Patalano Arquitetura

Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura

如果你的臥室夠大，不妨參考一下這個特大的睡床設計啊！特寬的睡床木板跟一般的設計非常獨特創新，一直在床上翻滾也不會那麼容易掉下床啊。

6. 環保簡約睡床

homify 臥室
homify

homify
homify
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運貨托盤也可以當作床架使用喔！只要將木製托盤稍作處理再上一點顏色，就是環保又實用的睡床床架了。

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7. 圓型睡床

House 1, Opera s.r.l. Opera s.r.l. 臥室
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

怎麼樣？圓型的睡床你應該沒見過吧！臥室空間夠大的你們，或許可以考慮一下這個種可愛的睡床喔！

​8. 既是臥室 也是工作室

Лофт, ToTaste.studio ToTaste.studio 臥室
ToTaste.studio

ToTaste.studio
ToTaste.studio
ToTaste.studio

這種上層是工作室，下層是睡床的設計完全顛覆了我們一般對臥室的刻板印象，連樓梯都是充滿現代設計感呢！這種新點子非常適合挑高的房子！

9. 軟包床舖

homify 臥室
homify

homify
homify
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誰說睡床一定要有床架呢？這種軟包床舖舒適之餘也展現了個人風格，配上真絲材質的被子，質感瞬間提升。

10. 奢華極致的氣派臥室

LORA BERGIY "daughter room", 3D_DESIGNER_ALLA 3D_DESIGNER_ALLA 臥室
3D_DESIGNER_ALLA

3D_DESIGNER_ALLA
3D_DESIGNER_ALLA
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大家好像回到中世紀時期的皇后房間裡吧？懸空的床舖四周圍上了半透明的床簾，床頭板和床尾板上的雕刻跟臥室的牆上的雕飾互相呼應，配搭荷葉邊的床墊，共同打造出極致奢侈的氣派臥室。

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