10 個你意想不到、讓你驚艷的睡床設計

臥室是家中最私密的地方，設計當然不可以馬馬虎虎！雖然有時候設計的多樣性可能會受空間大小所限制，也或許你住的公寓根本沒有臥室間隔，可是這些問題絕對難不到我們的專業設計師！homify這一次為大家整合了十個讓人意想不到的睡床設計，讓你了解到臥室原來都可以充滿創意和驚喜！
房子沒有臥室間隔？不要緊，像設計師一樣用拉門分劃出睡床空間就好了！以木製平台把床升高，用磨砂拉門來打造獨立的私人臥室，盡用空間之餘也確保了隱私。
歐式的軟包床頭板本身已經有高級的感覺，床上放著飽滿蓬鬆的枕頭和絨毛毯子，光看就覺得很舒服。想再奢華一點？選用特級的開士米羊絨(Cashmere)就準沒錯了，它軟柔的觸感會讓你愛不釋手！
什麼？睡床也可以懸空？懸吊在半空的睡床聽起來很好玩，而且完全反映了屋主對於創意和趣味的追求，不需要其他的擺設也可以透露出個人風格。
原始風的睡床以原木為主要材料，把自然元素融入臥室。人造毛枕頭有助提升床的原始感覺，舒適又好看。
如果你的臥室夠大，不妨參考一下這個特大的睡床設計啊！特寬的睡床木板跟一般的設計非常獨特創新，一直在床上翻滾也不會那麼容易掉下床啊。
怎麼樣？圓型的睡床你應該沒見過吧！臥室空間夠大的你們，或許可以考慮一下這個種可愛的睡床喔！
這種上層是工作室，下層是睡床的設計完全顛覆了我們一般對臥室的刻板印象，連樓梯都是充滿現代設計感呢！這種新點子非常適合挑高的房子！
大家好像回到中世紀時期的皇后房間裡吧？懸空的床舖四周圍上了半透明的床簾，床頭板和床尾板上的雕刻跟臥室的牆上的雕飾互相呼應，配搭荷葉邊的床墊，共同打造出極致奢侈的氣派臥室。
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