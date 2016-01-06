7 個以小預算擴建住家空間的方法

相信一個家住久了，自然會看膩裝潢，你也因此會想要藉由改變牆面的油漆色或是購買新的家具，為家中帶來新氣象。想要讓住家有不一樣的風格並不是那麼難的事情，但若是要增加可使用的面積，那麼可能就得花一點時間規劃了。而擴建住家面積的預算其實沒有你想像的高，而對的設計以及建材可以讓你免於在擴建的週末忍受沙塵的痛苦，也不需要花上大把的鈔票。
如果你不知道該如何著手的話，我們為你集結了 7 個以小預算擴建住家面積的方法，現在就立刻手刀前往看看。
何不打造一個從客廳或是餐廳延伸出來的空間，讓你享受一些新鮮的空氣呢？ 這個混凝土露台是完美的選擇。 想像一下你能添加各種裝飾細節，例如盆栽植物、家具、照明等。
你正在尋找用快速和簡單的方式擴大你的家中面積? 你只需要玻璃拉門以及 PVC 或是鋁框，一些時尚的座椅以及裝飾物件就可以在你的露臺上打造出一個別緻的玻璃屋。你可以在這個空間內享受冬季的陽光，或是放鬆地欣賞雨天的景緻。
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你不需要拆卸你的牆壁就能獲得更多的空間，例如在花園建一個木製小屋是非常容易的。由於基座是使用混凝土塊，因此結構很穩固，而如果你想要將之移動到另外一個位置，這種小屋也很容易拆卸。
如果你很幸運地在家裡擁有雙層高的天花板，那麼你可以好好地規劃垂直的空間。 也許是額外的浴室？ 或是為孩子們專設的遊戲室，或是其他生活區域？
你所需要的是將一些木板安裝在金屬框架/樑上，並鏈接它們成為樓梯或梯子，然後你就能得到一個額外的閣樓房間！
想要享受寧靜，有如隱居般的生活嗎？ 一個充滿綠意的空間或是溫室能讓你圓夢! 例如上圖這張圖片以陶瓷瓷磚地板、玻璃牆和鋁以及木材門框，以及一個簡單的屋頂結構完成了獨立的空間。
不是每個擴建的空間都需要大，金屬或是預置的儲物棚能夠提供你足夠的收納空間，並且是最便宜的方法之一。你可以在這個小屋裡面收納所有花園所需的設備，讓花園看起來更整齊。
木製的小屋可以作為孩子們的遊戲區，也能當作訪客的備用客房。獨立的設計提供了良好的隱私，而當成遊戲屋使用，孩子們雖然擁有自己的空間，但仍是在家長的可及範圍內。
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