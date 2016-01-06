7 個以小預算擴建住家空間的方法

相信一個家住久了，自然會看膩裝潢，你也因此會想要藉由改變牆面的油漆色或是購買新的家具，為家中帶來新氣象。想要讓住家有不一樣的風格並不是那麼難的事情，但若是要增加可使用的面積，那麼可能就得花一點時間規劃了。而擴建住家面積的預算其實沒有你想像的高，而對的設計以及建材可以讓你免於在擴建的週末忍受沙塵的痛苦，也不需要花上大把的鈔票。

如果你不知道該如何著手的話，我們為你集結了 7 個以小預算擴建住家面積的方法，現在就立刻手刀前往看看。