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以愛為名：治癒人心的木屋

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Ssangdalri House, hyunjoonyoo architects hyunjoonyoo architects 庭院
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想要離開城市，然後來到鄉下生活的原因有很多種，也許是藉由與自然的接觸讓心靈更穩定，身體也更能舒展。對於較為年長的人來說，能夠呼吸較為新鮮的空氣，遠離城市的塵囂，享受郊區的有機生命，是非常美好的事情。

今天所要介紹的，位在韓國的 Ssangdalri House 是由一對中年夫婦的房子，他們想要利用木材的質地，為人的內心帶來平靜與安定性。現在就讓我們看看這間治癒人心的木屋吧!

鄉間別墅

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今天介紹的房子位在韓國的忠慶道南部的鄉間，215 坪的這間鄉間別墅在 2013 年完工，由 Hyunjoon Yoo Architects 的建築團隊們所攜手完成。

建築的故事

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Ssangdalri House 是一位丈夫為了他的妻子的癌症靜養院所規劃設計的，為了打造安靜，以及能夠療養身心的鄉村生活，設計師也參考了風水專家的意見。

加入風水的考量

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這間房子有趣的地方是其對風水的著重，其建築坐落的方向參照了風水的法則。

兩個區塊

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屋主希望房子裡面有接待室，主臥室以及客房，而不同屋頂結構則是區分房子區域的方式，中間則是戶外的座椅區。

獨特的收納空間

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這個的特色便是利用坡度，在房子下規劃的收納空間，非常值得效法。

素材的使用

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使用環保木材而非人造建材的這間房子的室內即使在夏天也很涼爽，混凝土與鋼材則是讓房子更加堅固的元素。設計師也依照屋主的要求，使用塞浦路斯的一種常綠樹種作為室內的裝飾。

這間房子不僅是簡單的建築，其背後的意義更是值得我們了解。

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