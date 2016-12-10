以愛為名：治癒人心的木屋

想要離開城市，然後來到鄉下生活的原因有很多種，也許是藉由與自然的接觸讓心靈更穩定，身體也更能舒展。對於較為年長的人來說，能夠呼吸較為新鮮的空氣，遠離城市的塵囂，享受郊區的有機生命，是非常美好的事情。

今天所要介紹的，位在韓國的 Ssangdalri House 是由一對中年夫婦的房子，他們想要利用木材的質地，為人的內心帶來平靜與安定性。現在就讓我們看看這間治癒人心的木屋吧!