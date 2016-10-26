小倆口的新生活：充滿愛與時尚品味的公寓

改造前的起居空間其實已經有大面積的窗戶，照理來說室內應該十分明亮才對，但是你瞧瞧，這灰濛濛的景象，讓人誤以為室內有塵害呢! 十分過時的沙發不僅佔去大空間，而且也讓人誤以為屋主的品味有待改進。

你覺得要如何改造起居空間呢? 讓我們往下看~