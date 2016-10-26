小倆口的新生活：充滿愛與時尚品味的公寓

你正打算與某個誰在新家展開嶄新生活，並且因此感到雀躍不已嗎? 台灣有許多老舊的公寓，而今天我們要介紹的改造專案會讓你了解，其實不用浩大的工程與龐大的資金，你的老舊公寓也能變身成為充滿愛與時尚品味的家。
這一次的改造重點是將原本不符合現代居家風格的過時家具汰換掉，並且讓室內引進更多的光線。相信如果你買下了或正承租著老公寓，應該都會有類似的毛病，所以就讓我們來欣賞由專家所負責的這個改造專案，然後為你的家換上新面貌吧!
改造前的起居空間其實已經有大面積的窗戶，照理來說室內應該十分明亮才對，但是你瞧瞧，這灰濛濛的景象，讓人誤以為室內有塵害呢! 十分過時的沙發不僅佔去大空間，而且也讓人誤以為屋主的品味有待改進。
你覺得要如何改造起居空間呢? 讓我們往下看~
改造後的起居空間換上了清爽的油漆顏色，重新整理過的木頭地板像是得到了新生命一樣光滑，在上面鋪上一張設計圖樣的地毯，客廳立刻活了起來，也訴說著絕佳的品味。新的 L 型灰色沙發比之前的時尚許多，也節省了更多的空間。
改造後的廚房依舊使用木頭的櫥櫃，但是將一半換成白色的衣裳，而流理台也變成白色，因此跟過時感說再見，迎向更加時尚的視覺效果。內嵌式的廚房家電系統也較符合現代人的生活習性，料理起來也更順手了。
臥室的空間散發著雅緻的氣息，主牆面的壁紙圖樣十分有特色，讓臥室有個主題卻又不會讓空間顯得壓迫。臥室外面的陽台空間也一併改造了，能夠每天早上睡醒就看到屋外的綠意，這樣的美好一言難盡啊~
改造後的陽台貼上了白色的磁磚，看起來是不是十分簡約別緻呢? 一張頗寬敞的木頭桌子讓屋主可以在此用餐或是當成辦公室使用，而在這裡放置了地燈，即使是晚上也能利用這個奢侈的空間。
相信在這樣的
新家裡，你與你的伴侶也能過上愜意的新生活吧?!
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