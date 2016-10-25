好自在! 8 間有中庭的家

對於非常注重個人隱私，但是卻又熱愛綠意以及庭園造景的日本人來說，能夠躲避外人視線的中庭可以說是最完美的設計了。除了可以在家中的室內就欣賞到綠色的植物之外，中庭讓居住的人得以不用出門就有個戶外的休憩空間。由於中庭大部分設置在家中的中心位置，因此也成為了凝聚家人情感與向心力的場所。
我們這次為大家整理了 8 間有中庭的家，一起來看看這些不同的住宅中風格各異的中庭設計~
由於這間房子位在熱鬧擁擠的街道上，因此在規劃的時候，設計師為了減低人們將視線投注於住宅內，提供屋主更好的隱私，因此在花園前面打造了混凝土圍牆。而中庭所擁有的木頭露臺與室內幾乎無間隙地連結著，也成為最完美的休憩地點。
這個家的中庭有著大面積的木頭甲板，甲板上幾乎留白，沒有過多的植物造景，反而讓人感覺更加平靜自在。而在這裡，你抬頭就可以望向沁藍的藍天，看著天空顏色與雲朵的變化，這似乎就是最佳的充電站呢!
要能容納兩個家庭的房子，如何能讓不同世代過上有點距離，卻又不會太疏離的生活是個大挑戰。這間住宅的設計概念是一個
小城市，讓在中庭兩側的家庭能享有適度的舒適距離。在此的木頭甲板以及植物區也讓走動在兩個住宅間成為一件愉悅的事情。
對於喜歡熱鬧聚會的屋主，專家們想出了有趣的設計點子。他們決定將屋頂的空間綠化，打造成一個家庭可以在此娛樂與放鬆的地點，由於建築本身的水平差，美麗的光線還可以從屋頂注入家中。
這個家位於東京一個安靜的住宅小區內，混凝土和玻璃組成了充滿現代感的外觀。中庭的設計讓外人無法窺視其中，但這個區域卻又明亮地像是真正的室外一樣。這個中庭使用了玻璃和瓷磚等素材，編織出美麗的中庭空間。
這個中庭作為觀賞的功能大於實際的用途，簡單的灰石上鋪上草坪，然後種上一棵樹，讓植物變成人人駐足欣賞的藝術品。
當孩子們在餐桌上寫作業的時候，可以望向中庭的綠意，是不是可以杜絕近視眼的問題呢?
對於喜歡有自己的空間的現代人來說，中庭真的是一個寶貴的空間呢!
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