好自在! 8 間有中庭的家

對於非常注重個人隱私，但是卻又熱愛綠意以及庭園造景的日本人來說，能夠躲避外人視線的中庭可以說是最完美的設計了。除了可以在家中的室內就欣賞到綠色的植物之外，中庭讓居住的人得以不用出門就有個戶外的休憩空間。由於中庭大部分設置在家中的中心位置，因此也成為了凝聚家人情感與向心力的場所。

我們這次為大家整理了 8 間有中庭的家，一起來看看這些不同的住宅中風格各異的中庭設計~