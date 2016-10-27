一間有許多值得複製的點子的小公寓

對於住在寸土寸金的大都市的城市人來說，任何的生活空間以及方式都是有可能的，其中 一個便是使用地下室的空間作為生活空間的公寓。 對於想要省錢的人來說，這是一個預算較低的好選擇。雖然說一般人都會覺得地下室十分陰暗，但是如果利用完善的規劃方式，設計你的小空間，地下室也能變得適合居住。 這次我們就要帶你看看經由意大利米蘭的 Ferlazzo Natoli 建築師改造的一個擁有高品質建材和完美設計的小型套房，這裡面有許多值得複製的好點子，現在就讓我們從正門進入這個家吧！
套房的入口與房子的正門是分開的，但是你可以看到套房的門依然擁有同樣迷人的外觀：牆面的底部使用了灰色灰泥石頭以及灰色的窗戶，主要的牆面則是柔和的淡奶油色。 窗戶的白色鐵框則與門上的黑色鍛鐵窗形成對比，而這些設計風格是 30 年代歐洲和美國城市普遍可見的家居設計。
當你走進套房後，很難不被其舒適的氣氛和高品質的建材給吸引，而這些元素也讓這個小空間感覺像一個真正的家。 高高的天花板是珍貴的建築架構，讓小套房感覺更加通風，而黑巧克力木頭天花板樑柱看來穩重也同時帶來溫暖。 牆壁以明亮的白色為主，也因此能反射更多的自然光。
白色的櫥櫃以及餐桌與木頭地板是絕佳的搭配，透明櫥櫃內則擺放了許多雅緻的裝飾品。這個家利用了許多小型的家飾品，讓室內看起來更溫馨別緻。
你應該會想知道，這樣的小套房內會不會有廚房與餐廳的空間呢？驚訝吧？！雖然空間小，但是設計師還是規劃了簡單卻功能俱全的各式廚房家電。而關上了摺疊門後，廚房就會消失不見，讓家裡看起來更整潔。
最後來到了浴室，你可以清楚地看到這個區塊的用色是最豐富的。灰色、奶油色以及灰褐色的馬賽克瓷磚佈滿了這個空間，展現了不凡的個性。開放式的淋浴間內使用了木頭的地板，在冬天時更加溫暖。
看完這間小套房，我們發現其實住在這樣的空間似乎更加有安全感呢！
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