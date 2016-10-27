一間有許多值得複製的點子的小公寓

最後來到了浴室，你可以清楚地看到這個區塊的用色是最豐富的。灰色、奶油色以及灰褐色的馬賽克瓷磚佈滿了這個空間，展現了不凡的個性。開放式的淋浴間內使用了木頭的地板，在冬天時更加溫暖。

看完這間小套房，我們發現其實住在這樣的空間似乎更加有安全感呢！

延伸閱讀：有聰明隔間的 24 坪公寓