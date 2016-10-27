以 600 萬台幣完工！簡約幹練的黑色山間住宅

高品質與低預算似乎很難沾得上邊，尤其是需要昂貴建材、設計費用以及施工成本的自建屋。然而這次我們所要介紹的專案，請到了來自若山建築設計事務所的達人們，他們特別擅長利用小預算打造出高質感的住家。專家們以大約 600 萬台幣的費用，完成一棟簡約幹練風格的黑色山間住宅。塗上黑色面料的木板看起來非常有質感，而使用大量淺色木材的室內裝潢更散發著自然的美好氣息。

走吧！讓我們一塊欣賞這間低預算與高質感可以劃上等號的家！