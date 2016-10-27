以 600 萬台幣完工！簡約幹練的黑色山間住宅

高品質與低預算似乎很難沾得上邊，尤其是需要昂貴建材、設計費用以及施工成本的自建屋。然而這次我們所要介紹的專案，請到了來自若山建築設計事務所的達人們，他們特別擅長利用小預算打造出高質感的住家。專家們以大約 600 萬台幣的費用，完成一棟簡約幹練風格的黑色山間住宅。塗上黑色面料的木板看起來非常有質感，而使用大量淺色木材的室內裝潢更散發著自然的美好氣息。
走吧！讓我們一塊欣賞這間低預算與高質感可以劃上等號的家！
位在山間的這棟住宅面積大約為 30 坪左右，走簡約路線的盒狀外觀設計在黑色的加持下更顯獨特有個性，搭配上白色框的窗戶以及大門，線條更有立體感，也散發十足的現代風味。
一進到家中，以白色為主的色調讓家中明亮度大幅提升，而淺色系的木頭地板也加強了柔和感，與外觀的強烈個性成為極大的反差。為了節省成本，建築師設計了非常簡單的格局。
廚房位在十分寬敞的二樓，使用不銹鋼的廚房流理台在木頭地板與燈飾的包夾下一點也不顯得生冷，而不銹鋼的材質也更便於屋主清理。在此你也可以看到，除了有大片的落地窗外，牆面的小氣窗也負責了室內的良好通風。
由於預算不多，因此建築師也在某些區塊採用了未加工的原始素材。在上圖中，我們可以看見設計師在部分牆面以及門上使用了生刨花板，藉此降低成本。
看完這個家的內外後，真的讓人不得不佩服建築師在有限預算下，還能打造出如此有質感的居家生活的功力！
更多低預算專案的延伸閱讀：愛與小預算的結晶: 小倆口打造的 15 坪住家