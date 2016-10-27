8 個展現非凡創意的庭院

你都是怎麼樣妝點你的庭院呢? 是設計中規中矩的花圃，還是簡單地舖上石頭步道呢? 庭院這個空間其實是展現非凡創意的好地方，你可以跳出框架，利用不同的大小物件，讓庭院變成一個奇幻空間。

這次的點子簿為你特搜了 9 個展現非凡創意的庭院，有些破格地將復古的鏡面擺放在植物牆上，有些則是在庭院裡面放了一張床。光是用想的是不是就覺得畫面很有趣呢? 現在就讓我們一同來看看這些會讓你大吃一驚，充滿無窮想像的庭院吧。