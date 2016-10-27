8 個展現非凡創意的庭院

你都是怎麼樣妝點你的庭院呢? 是設計中規中矩的花圃，還是簡單地舖上石頭步道呢? 庭院這個空間其實是展現非凡創意的好地方，你可以跳出框架，利用不同的大小物件，讓庭院變成一個奇幻空間。
這次的點子簿為你特搜了 9 個展現非凡創意的庭院，有些破格地將復古的鏡面擺放在植物牆上，有些則是在庭院裡面放了一張床。光是用想的是不是就覺得畫面很有趣呢? 現在就讓我們一同來看看這些會讓你大吃一驚，充滿無窮想像的庭院吧。
這個庭院的主人打破了人們對空間的定義，誰說戶外不能以室內的手法妝點呢? 放上幾個風格各異的復古風格的鏡面在植物牆上，配上旁邊的木頭桌椅，以及像是會出現在客廳內的燈具，讓人能夠呼吸到戶外的空氣，卻又誤以為置身在室內。
以不同高度的木頭框的透明以及半透明柵欄，將花圃分隔出像是迷宮一樣的區域。透明中穿插的紫色讓這個
迷宮更有神祕感，而這些裝置除了美觀有趣味性以外，也兼具了功能性。
使用聚合物材料（聚乙烯）作為仿造溫室結構而蓋成的小屋能夠反射自然光，並且還能讓一些爬藤植物緩慢地生長在其上方。像是愛斯基摩人所住的冰屋一樣的造型讓庭院看起來非常的不凡，應該所有的訪客都會想知道這間小屋裡藏著什麼樣的功能吧?!
球狀的垂掛式盆栽結合了像是窗簾一樣的照明燈飾，多層次的擺放方式讓庭院的溫室內更有生命力，視覺上也更為多彩多姿。
被玻璃環繞的空間裡，將陶土材質製成的以不同高度垂吊，遠看時還以為這些植物騰空存在於空間中。近距離欣賞的時候，你會發現設計師在這個空間還掛了同樣陶土材質製成的燈具，不仔細看還真的會被呼攏了呢!
剛才我們看到了把庭院變成客廳的設計，現在則是直接變成臥室了。放上了木頭四柱床以及床墊與抱枕，在這裡也能睡上一覺，做一場美麗的仲夏夜之夢吧!?
這個以木頭做為軀幹，讓爬藤植物遍及其中的涼棚像是八角章魚一樣地站立在庭院裡，中間掛了造型燈具，夜晚的時候涼棚散發出溫暖的黃光，在底下約會該有多浪漫啊?
看完這些充滿創意的庭院，是不是也讓你想要跳脫框架，揮灑你的奇幻想法呢?
延伸閱讀: