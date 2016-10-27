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8 個展現非凡創意的庭院

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
CASA LS, daniel rojas berzosa. arquitecto daniel rojas berzosa. arquitecto 庭院
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你都是怎麼樣妝點你的庭院呢? 是設計中規中矩的花圃，還是簡單地舖上石頭步道呢? 庭院這個空間其實是展現非凡創意的好地方，你可以跳出框架，利用不同的大小物件，讓庭院變成一個奇幻空間。

這次的點子簿為你特搜了 9 個展現非凡創意的庭院，有些破格地將復古的鏡面擺放在植物牆上，有些則是在庭院裡面放了一張床。光是用想的是不是就覺得畫面很有趣呢? 現在就讓我們一同來看看這些會讓你大吃一驚，充滿無窮想像的庭院吧。

1. 把庭院當成室內佈置

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden, Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping 庭院
Cool Gardens Landscaping

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden

Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping

這個庭院的主人打破了人們對空間的定義，誰說戶外不能以室內的手法妝點呢? 放上幾個風格各異的復古風格的鏡面在植物牆上，配上旁邊的木頭桌椅，以及像是會出現在客廳內的燈具，讓人能夠呼吸到戶外的空氣，卻又誤以為置身在室內。

2. 像是迷宮一樣的花圃

Party garden in Sevenoaks, Kent, Earth Designs Earth Designs 庭院
Earth Designs

Party garden in Sevenoaks, Kent

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

以不同高度的木頭框的透明以及半透明柵欄，將花圃分隔出像是迷宮一樣的區域。透明中穿插的紫色讓這個迷宮更有神祕感，而這些裝置除了美觀有趣味性以外，也兼具了功能性。

3. 仿造溫室的小屋

itv's Love Your Garden with Alan Titchmarsh Solardome Industries Limited 庭院
Solardome Industries Limited

itv's Love Your Garden with Alan Titchmarsh

Solardome Industries Limited
Solardome Industries Limited
Solardome Industries Limited

使用聚合物材料（聚乙烯）作為仿造溫室結構而蓋成的小屋能夠反射自然光，並且還能讓一些爬藤植物緩慢地生長在其上方。像是愛斯基摩人所住的冰屋一樣的造型讓庭院看起來非常的不凡，應該所有的訪客都會想知道這間小屋裡藏著什麼樣的功能吧?!

4. 結合照明的垂掛式盆栽

Instalação de plantas fiu suspensas na decoração de um evento, fiu jardins, lda. fiu jardins, lda. 庭院
fiu jardins, lda.

fiu jardins, lda.
fiu jardins, lda.
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球狀的垂掛式盆栽結合了像是窗簾一樣的照明燈飾，多層次的擺放方式讓庭院的溫室內更有生命力，視覺上也更為多彩多姿。

5. 帳篷以及吊床

homify 庭院
homify

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喜歡冒險，但是沒什麼時間去戶外野炊嗎? 為了滿足這樣對於原野生活的渴望，不如像上圖一樣直接在木頭甲板上放上可以當成座椅區的小帳篷以及吊床吧!

6. 如同展示藝術的室內花園

Jardim - Prêmio Bimbon 2014, Ateliê de Cerâmica - Flavia Soares Ateliê de Cerâmica - Flavia Soares 庭院
Ateliê de Cerâmica – Flavia Soares

Ateliê de Cerâmica - Flavia Soares
Ateliê de Cerâmica – Flavia Soares
Ateliê de Cerâmica - Flavia Soares

被玻璃環繞的空間裡，將陶土材質製成的以不同高度垂吊，遠看時還以為這些植物騰空存在於空間中。近距離欣賞的時候，你會發現設計師在這個空間還掛了同樣陶土材質製成的燈具，不仔細看還真的會被呼攏了呢!

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7. 睡在庭院裡如何?

Карельская усадьба, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина 庭院
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

剛才我們看到了把庭院變成客廳的設計，現在則是直接變成臥室了。放上了木頭四柱床以及床墊與抱枕，在這裡也能睡上一覺，做一場美麗的仲夏夜之夢吧!?

8. 植物涼棚

Gazebo, Dotto Francesco consulting Green Dotto Francesco consulting Green 庭院
Dotto Francesco consulting Green

Dotto Francesco consulting Green
Dotto Francesco consulting Green
Dotto Francesco consulting Green

這個以木頭做為軀幹，讓爬藤植物遍及其中的涼棚像是八角章魚一樣地站立在庭院裡，中間掛了造型燈具，夜晚的時候涼棚散發出溫暖的黃光，在底下約會該有多浪漫啊?

看完這些充滿創意的庭院，是不是也讓你想要跳脫框架，揮灑你的奇幻想法呢?

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