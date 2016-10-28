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11 個週末烤肉的完美燒烤區設計

Genie Chien Genie Chien
Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 露臺
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大家都喜歡戶外活動，尤其當天氣晴朗氣溫怡人時，可以和親朋好友相約聚餐，或是找個舒爽的地方坐下來看本書、聽音樂或做日光浴。在所有這些活動中，許多人的心頭愛大概就是燒烤吧！針對這項休閒活動， homify 整理出一些好點子，讓你在與親友歡聚時，可以現場動手準備豐富的燒烤，不必在室內外忙進忙出。只要存些錢，在自己的陽臺或花園裡蓋座戶外廚房，就可以一圓這個美夢了。一起來看看吧！

1. 和室內相連的廚房

Un nuovo spazio per tutte le stagioni, Odue Modena - Concept Store Odue Modena - Concept Store 廚房長凳套
Odue Modena – Concept Store

Odue Modena - Concept Store
Odue Modena – Concept Store
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戶外燒烤時最重要的是考慮天氣條件。你可以選擇耐久性的建築材料，同時把燒烤區設置在緊鄰房屋的地方，或是靠近枝葉繁茂的大樹旁。最好是設在居家的窗戶外，利用一道窗口就可以傳遞需要的東西，省去室內室外奔忙。

2. 現代感的整體設計

Giardino privato, Progetti d'Interni e Design Progetti d'Interni e Design
Progetti d&#39;Interni e Design

Progetti d'Interni e Design
Progetti d&#39;Interni e Design
Progetti d'Interni e Design

如果你喜歡烹飪，感覺作菜時最能發揮創意，可以把花園或露臺的一部分拿來建造這樣一處戶外活動空間。這座廚房採用了中性色調，敞亮的空間裡不設任何分隔。黑白色系打造出來的現代風格，呈現出舒適優雅的品味。

​3. 石頭窯爐

Buitenhaarden, De Vuurtafel De Vuurtafel 花園火坑與燒烤
De Vuurtafel

De Vuurtafel
De Vuurtafel
De Vuurtafel

這個戶外燒烤空間採取前衛式設計。以灰色石塊和鐵線打造而成的燒烤區，讓人眼睛一亮。中間設置了鐵板的窯爐，可以在此升火烤肉。空間裡通風良好，容易散除煙霧和氣味，創造出舒適的休閒氛圍。

​4. 鄉村風格的戶外廚房

CASA DAS PRIMAVERAS, BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA 露臺
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

如果你喜歡帶有鄉村風味的廚房，可以考慮這座附有耐火磚爐的設計。它的強大功能可以讓你在此料理出滋鮮味美的佳餚，同時還設有一座美麗的花崗岩吧檯，配備了多盞燈飾，搭配上高腳椅，讓主客都能在此盡歡。

​5. 擁有高聳天花板的戶外廚房

Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 露臺
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

在這裡燒烤，挑高的天花板讓賓主可以享受戶外的舒適感，上面的屋頂能夠保護主客免受雨水豔陽，同時還能盡享自然光。設計師在頂上裝置了吊扇和照明光源，不論是什麼天候或時節，燒烤活動都不受影響。

6. 結合鄉村風和現代感的設計

Outdoor Cooler, Blastcool Blastcool 花園配件與裝飾品
Blastcool

Outdoor Cooler

Blastcool
Blastcool
Blastcool

燒烤活動最需要的就是一個通風良好的廚房。這處廚房安裝了三個簡單的低矮烤台，配備上寬敞的流理台，可以一氣呵成完成備餐作業。一旁磚造的壁爐和金屬感的櫥檯構成混搭，既有鄉村風味又別具現代感。

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​7. 奇特的烤爐

Fazzone camini, Fazzone camini Fazzone camini 庭院
Fazzone camini

Fazzone camini
Fazzone camini
Fazzone camini

這套燒烤裝置有著具有奇趣的形狀和線條設計，很適合放在陽臺或庭院的角落。它的材質包括有：石頭、磚塊和水泥，只花有限的預算，就能打造出非常實用的燒烤用區。

8. 敞亮的設計

Outdoor Cooler, Blastcool Blastcool 花園配件與裝飾品
Blastcool

Outdoor Cooler

Blastcool
Blastcool
Blastcool

如果你很幸運，擁有一處較大的庭院或陽臺，可以設置一座擁有木製天花板的燒烤特區，明亮的自然光灑遍到各個角落，整個空間流洩著輕鬆閒逸的氛圍，主客一坐下，誰都不想離開。

9. 與室外連通的廚房

Casa de Tamboré, Silvana Lara Nogueira Silvana Lara Nogueira 露臺
Silvana Lara Nogueira

Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira

這座廚房的頂上有著天花板，但實際上是屬於室外陽臺的一部分。設計師在此安裝了滑動門，透明玻璃完全不阻礙視線，而且與室外景觀完美融合。當室內在燒烤時，只要打開玻璃門，開啟排煙裝置，就可以讓主客擁有清新呼吸的空間。

10. 容易清潔的建材

Casa Caiçara, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA 露臺
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

打造戶外廚房時，必須要考慮到如何維護整齊清潔，別讓它積滿垃圾和灰塵，影響在此用餐的胃口。選擇容易清洗的材質，像是石頭、磚塊和木材，同時採用中性色彩來搭配，就能讓廚房經久耐用。

11. 擁有一切的完美廚房！

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 露臺
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

最後來展示一座將廚房和花園完美結合的燒烤區。設計師在此裝置了木質天花板，以及美觀大方的地板瓷磚。一座不銹鋼爐具，內襯馬賽克瓷磚。屋頂和牆壁上裝置了美麗的燈飾，和自然風的餐桌椅構成絕搭。

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