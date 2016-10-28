11 個週末烤肉的完美燒烤區設計

大家都喜歡戶外活動，尤其當天氣晴朗氣溫怡人時，可以和親朋好友相約聚餐，或是找個舒爽的地方坐下來看本書、聽音樂或做日光浴。在所有這些活動中，許多人的心頭愛大概就是燒烤吧！針對這項休閒活動， homify 整理出一些好點子，讓你在與親友歡聚時，可以現場動手準備豐富的燒烤，不必在室內外忙進忙出。只要存些錢，在自己的陽臺或花園裡蓋座戶外廚房，就可以一圓這個美夢了。一起來看看吧！