換個方式生活吧！6 間低預算的時尚貨櫃屋

貨櫃屋是迄今為止最具創新度和最有趣的房屋型態之一。 起於 60 年代，隨著近年來世界各地對於低成本住房的需求量提高的情況下，貨櫃屋又再度有了復甦的跡象。而近十年來最有名的貨櫃屋建築便是由 Peter DeMaria 所設計的 Redondo 海濱別墅，這個於 2007 年設計的獨特住宅被大眾認定為是北美第一個真正的貨櫃屋。而在亞洲，貨櫃屋也常來被當作商業兼具住宅的用途使用。
不知道你清不清楚貨櫃屋眾多的優點呢? 今天就讓 homify 知識家稍微跟你們解說一下這種房屋型態的優勢吧!
貨櫃屋是可以依照屋主的喜好量身訂做的，而低廉的成本也是貨櫃屋最吸引人的地方。除此之外，貨櫃屋可以回收，因此可持續性很高。另外，在世界各地都非常容易取得貨櫃屋，而其材質的特性十分耐用堅固，甚至能比一般的房屋更能禁得起風雨的摧殘。
這次我們為大家整理了 6 間低預算的時尚貨櫃屋，一起欣賞這些各具特色的設計吧!
由 Uni-Box的達人們所設計，這個別緻的黑色貨櫃屋跟無聊單調絕緣！ 坐落在韓國京畿道楊平風景如畫的地區，它被命名為 “tteurak” ，也就是帶花園的房屋。
當我們第一眼看到這個家的時候，首先會注意到其鮮明的當代美學。 黑色的外觀有著讓人目不轉睛的吸引力，而內部則散發了現代的風格。除此之外，這個家最棒的就是有寬敞的花園，露台的空間更是是完美的休閒娛樂和放鬆的區域。
這家位在首爾的貨櫃屋是由 AAPA 的建築師所設計，作為住宅使用的它擁有大約 23 坪的生活空間，容納了一個有三個小孩的家庭。
充滿獨特性、原創性與創造力的這個貨櫃屋住宅總共有三個樓層，牆壁上覆蓋著樺木膠合板。 並且大量地使用壁紙，加重了家中的工業風氛圍。
這個迷人的貨櫃屋的黑白配色是不是讓你聯想到陰陽平衡的感覺呢? 佔地約 133 坪的家擁有寬敞的室內空間，而這則是為了一對已退休的夫婦所建的。
有著新穎設計的這個家的二樓被改造成一個充滿活力的咖啡館。 空間裡充滿了音樂、電影，並充分利用風景優美的環境。
這些有著鮮豔色系的貨櫃屋是韓國的 Jjuuk Guest House ，這些貨櫃屋作為度假的用途使用，裡外都並提供所有必要的現代化設施。 由於臥室位於二樓，一樓的空間則成為客人可以在此閒聊交際的廣闊用餐區。
另一個由 Uni-Box 所設計的這個貨櫃屋結合了優雅的白色以及俏皮且明亮的橘色。這個家是給一個家庭作為週末度假小屋使用，而裡外都一樣可愛別緻。
室內採開放式的設計，廚房和餐廳的空間是這間住家的焦點。 大面積的玻璃窗為家中帶來了大量的自然光，提升其溫暖和溫馨的氛圍。 主臥室設有浴室，讓人驚訝設計師將小面積設計得十分寬敞的功力。 戶外燒烤區是非常悠閒的區域，在假期期間燒烤和放鬆，絕對能為身心充電。
最後我們要看的是位於北愛爾蘭高地的田園中的貨櫃屋！ 由 Patrick Bradley Architects 所設計，這是該地區最早建立的貨櫃屋之一。 以經過房子的河流
Grillagh Water 為名，這間住宅擁有奢華的設計，如大型的溫泉浴室。
看完這幾間貨櫃屋，真的會讓人也想試試看換種方式生活呢!
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