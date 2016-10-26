換個方式生活吧！6 間低預算的時尚貨櫃屋

貨櫃屋是迄今為止最具創新度和最有趣的房屋型態之一。 起於 60 年代，隨著近年來世界各地對於低成本住房的需求量提高的情況下，貨櫃屋又再度有了復甦的跡象。而近十年來最有名的貨櫃屋建築便是由 Peter DeMaria 所設計的 Redondo 海濱別墅，這個於 2007 年設計的獨特住宅被大眾認定為是北美第一個真正的貨櫃屋。而在亞洲，貨櫃屋也常來被當作商業兼具住宅的用途使用。

不知道你清不清楚貨櫃屋眾多的優點呢? 今天就讓 homify 知識家稍微跟你們解說一下這種房屋型態的優勢吧!

貨櫃屋是可以依照屋主的喜好量身訂做的，而低廉的成本也是貨櫃屋最吸引人的地方。除此之外，貨櫃屋可以回收，因此可持續性很高。另外，在世界各地都非常容易取得貨櫃屋，而其材質的特性十分耐用堅固，甚至能比一般的房屋更能禁得起風雨的摧殘。

這次我們為大家整理了 6 間低預算的時尚貨櫃屋，一起欣賞這些各具特色的設計吧!