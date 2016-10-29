消除不合時宜時代感的改造房：當日式榻榻米遇上冰島藍

利用當季食材在家自己做出美味的料理，也是居家生活十分令人期待的一件事。平常夫妻兩人還要兼顧工作，在廚房加裝瑞典製的洗碗乾燥機實在是大大減輕了家事上的負擔。改造後的廚房讓人不需要面對著冷漠的牆壁煮菜了，而是能面對客廳，時而抬頭看向對面窗戶外，手臂以下的高度也有隔板可以把 做菜時流理台時常會有的混亂隱藏起來。面對客廳的收納櫃門再利用了改造前舊有的素材，一方面也節省開支