消除不合時宜時代感的改造房：當日式榻榻米遇上冰島藍

大環境趨勢下，現在越來越多人挑選房屋的時候不一定執著於新建住宅，取而代之，改造過後的空屋和中古屋物件反而開始擁有許多擁護者。這次要介紹的是由株式会社しあわせな家經手改造的住宅。與新蓋建案制式的內裝比起來，能夠依照自己喜好改造整修的中古屋自然有它獨特的魅力。
屋主一開始的期望是能夠建個能夠容得下家庭菜園的房子，後來調整成把居住周遭環境的舒適度放在第一考量，因此遇到了對於屋主來說最適合的中古房。頗有時代感的老式裝潢是看到這個房子內部的第一印象，也是迎接大幅改造之前的起始樣貌。
屋主把住宅主題定為「讓五官都能感受到四季變化」的房屋，在建築師的提案之下，一起激盪出改造的點子。屋內其中一個角落是在窗戶旁墊高的榻榻米空間，在上面看看書、或坐或小寐一下，沙沙作響的樹葉婆娑聲，是最舒服的背景音樂。
榻榻米上另一側的藍色牆壁是屋主自己漆上的，雖然也考慮過大地暖色系，但屋主夫婦無法忘懷兩人浪漫的冰島蜜月旅行，當地美麗的溫泉正是像牆面上這種特殊的藍色，在客廳牆壁上似乎能時時讓兩人回想到當時甜蜜的心情。原木色與這藍色相搭起來使得和式空間裡還多融合了北歐風的明亮時尚。地板同樣使用原木材，自然的質地讓人即使躺在上面翻滾也很療癒。
以前的廚房爐灶和流理臺被安置在底部牆面下，以收納櫃分隔廚房和客廳。對原本想要菜園子的屋主來說，想當然廚房也是馬虎不得的空間。
利用當季食材在家自己做出美味的料理，也是居家生活十分令人期待的一件事。平常夫妻兩人還要兼顧工作，在廚房加裝瑞典製的洗碗乾燥機實在是大大減輕了家事上的負擔。改造後的廚房讓人不需要面對著冷漠的牆壁煮菜了，而是能面對客廳，時而抬頭看向對面窗戶外，手臂以下的高度也有隔板可以把 做菜時流理台時常會有的混亂隱藏起來。面對客廳的收納櫃門再利用了改造前舊有的素材，一方面也節省開支
屋主希望能有如同身處京都一般享受和式趣味，同時觀賞到四季的美麗。 能製造出如此氛圍的除了客廳的榻榻米，在廁所間的窗紙使用源於喜馬拉雅山的上等Lokta手工作紙。醒目的紅搭配在其他簡單的色系中變成重點裝飾。隨著季節和心情不同，也能替換成不同的窗紙。
此中古屋雖然不是多大的空間，但是擁有絕佳的周遭自然條件，並且可以充分依照屋主喜愛的方式設計改造，費用上也比新建案實惠許多。延伸閱讀 為平淡上點妝:-無趣公寓化身明亮系時尚空間