光線的神奇魔力: 使用多種建材的華麗別墅

你是否曾經幻想過有間充滿奢華感的華麗別墅呢? 如果是的話，我們要帶你來到位在墨西哥的這間使用不同建材，以美麗的照明光線打造出人人都想駐足欣賞的絕美之家 Residencia R53。
建築師使用了不同建材與色調以創造出絕佳的對比，而活潑的顏色更是讓人感受到墨西哥的熱情魅力。雖然屋主喜歡奢華的風格，但是奶油色調以及木頭的質感依舊為這個華麗的空間帶來柔和且溫暖的氣息。
現在就讓我們一起到墨西哥旅行吧!
佇立在小斜坡上的這間住宅有著強烈風格的外觀與風格，然而美麗的照明巧妙地減緩了這樣的強烈感，為房子帶來柔和的氣息。壯觀的外型以石材、混凝土與木材結合而成，奶油色的色調與木頭的原色成為對比，而設計師也以這幾種元素做出分層的效果，創造更多的層次。
客廳的設計相較之下簡單許多，但是仔細一看，帶有紋路的牆面與木板以及白色天花板依舊創造出豐富的視覺效果。白色的沙發座椅搭配上鮮豔的抱枕，而黑色的設計師座椅以及深色的咖啡桌則是奢華的元素。
閃閃發亮的黑色石材是以廚房令人無法忽視的重點。如果說白色的系統櫃以及木頭壓層板帶來了溫暖的柔和氣息的話，黑色的石材便是讓廚房更有個性的功臣。
天鵝絨，絲綢和人造皮草等素材拼湊出一間豪華的臥室。大片的玻璃牆讓在臥室的人也能欣賞到陽台的綠意，感覺也更加開闊。圖樣的壁紙與上方天花板的木頭柱條捎來充滿現代感的田園風情，一點也不讓人感到過時。
一間豪宅裡面怎麼能少了泳池呢? 我們最後要來到這個被不同色階的石頭牆面環繞的泳池，被木頭露臺包起的泳池那沁藍的顏色讓人一看就想立刻跳進去，夏日在此的消暑時光應該可以說是最奢侈的享受吧?
你也因為這間豪宅而心動了嗎?
延伸閱讀: 會讓你心悸動的含裝潢 333 坪住宅