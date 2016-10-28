光線的神奇魔力: 使用多種建材的華麗別墅

你是否曾經幻想過有間充滿奢華感的華麗別墅呢? 如果是的話，我們要帶你來到位在墨西哥的這間使用不同建材，以美麗的照明光線打造出人人都想駐足欣賞的絕美之家 Residencia R53。

建築師使用了不同建材與色調以創造出絕佳的對比，而活潑的顏色更是讓人感受到墨西哥的熱情魅力。雖然屋主喜歡奢華的風格，但是奶油色調以及木頭的質感依舊為這個華麗的空間帶來柔和且溫暖的氣息。

現在就讓我們一起到墨西哥旅行吧!