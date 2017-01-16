凝聚家人向心力，類似三合院設計的平房

一間完美的家庭住宅應該要提供家人能夠盡情瞎扯胡鬧，以及放空放鬆的空間，而比起奢華的元素，簡單樸實的裝潢以及設計才是最適合的。這次的點子簿要來到韓國的鄉間，欣賞一間能夠凝聚大家族的向心力，並且提供每位家中成員獨立空間，卻又能齊聚一堂的 U 形平房。
專家為這個家設計了傳統的建築結構與外觀，不管是室內還是戶外都設計了各種讓家人可以一起聚聚的好空間。如果你也是來自大家庭的話，就趕快往下看吧!
這個建築的架構是採取一個 U 形的設計，你可以看到室外有個大型的休閒娛樂，連結了房子兩翼。值得一看的是這間房子的深色木材屋頂，這樣的屋頂設計是非常典型的韓國房屋的結構，也散發著濃厚的鄉村氣息。
戶外娛樂區包含了一個適合孩子與大人一起共享愉悅燒烤時間的烤肉區，而以石頭與木板搭建起的座椅讓家中成員可以一起在此悠閒地享用美食。往你的右手邊看的話，你會發現有一個較為正式的戶外用餐區，而由於這個空間緊鄰室內，因此進出拿取食物十分方便迅速。。
寬敞的客廳以白色系為主，但是單面牆漆上了鮮豔的亮黃色，簡單中帶著十足趣味，也為明亮的空間帶來熱情的活力。沿著牆面所設計的長形內建書架上方還放置了坐墊，這樣的設計幾乎不浪費任何空間，也成為孩子們的小小閱讀區。
這間廚房真的是為大家庭所設計的。兩個非常寬大的流理檯面以及兩個水槽對料理的人來說是大福音! 而大面積的櫥櫃也讓屋主能夠將所有的廚具整齊劃一地放在一塊。雖然說這間廚房是以白色系為主，但是紅色復古冰箱以及工業風格的燈具也添加了不一樣的個性。
對於大家庭來說，有一個舒適且寬敞的用餐空間是非常重要的。這間餐廳的牆面是讓人感到放鬆的薄荷綠，溫暖的照明讓人胃口大開，寬大的長桌能擺放各式的料理與餐具。在這樣的餐廳裡，家族成員們想必能夠自在地在餐桌上分享當天所發生的趣事，一邊享用愛心料理。
這間臥室有著挑高的天花板，白色的牆面中突然出現了桃紅色的色調，簡單中卻又帶有活潑的個性。如同客廳一樣，這裡也利用了建築的架構，設計出不浪費空間的地面書櫃，上面則是可以坐或半躺的閱讀區。而臥是另外一個值得注意的便是牆上的三角形小窗，這樣的小細節讓臥室充滿了趣味感。
跟主臥室一樣，兒童房也有著挑高的天花板以及白色的牆面，不一樣的是這裡還善加利用了房子的高度，搭建了一個堅固厚實的木製閣樓床。這樣的設計不僅有實用性，還為孩子們的臥室增添了更多的樂趣。閣樓床下方的空間則擺放了粉綠色的書桌椅，由於房間的高度夠大，這個在閣樓床下的小書房一點也不會讓人感到有壓迫感。除此之外，這裡還擺放了一台白色的鋼琴，幾乎毫不浪費任何可用的面積。
你是不是也很嚮往這種可以與家人們大量互動，但是卻擁有屬於自己的小空間的居家生活呢?
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