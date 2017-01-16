凝聚家人向心力，類似三合院設計的平房

跟主臥室一樣，兒童房也有著挑高的天花板以及白色的牆面，不一樣的是這裡還善加利用了房子的高度，搭建了一個堅固厚實的木製閣樓床。這樣的設計不僅有實用性，還為孩子們的臥室增添了更多的樂趣。閣樓床下方的空間則擺放了粉綠色的書桌椅，由於房間的高度夠大，這個在閣樓床下的小書房一點也不會讓人感到有壓迫感。除此之外，這裡還擺放了一台白色的鋼琴，幾乎毫不浪費任何可用的面積。

你是不是也很嚮往這種可以與家人們大量互動，但是卻擁有屬於自己的小空間的居家生活呢?

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