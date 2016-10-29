18 個能在小住家中發光熱的樓梯設計

樓梯是連接家中不同樓層以及區塊的關鍵角色，而也許你沒想過，這樣的結構其實可以是揮灑創意的地方。這一次我們集結了 18 個超乎你的想像以及期待，可以在你的小面積住宅裡面發光發熱的樓梯設計。

木材、玻璃、鐵都是我們會看到的素材，而螺旋、陡峭、騰空都是這些樓梯的不同魅力特色。現在就讓我們探索會讓你眼睛一亮，是和小面積住家的樓梯吧~