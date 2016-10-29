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18 個能在小住家中發光熱的樓梯設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass, Railing London Ltd Railing London Ltd 現代風玄關、走廊與階梯
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樓梯是連接家中不同樓層以及區塊的關鍵角色，而也許你沒想過，這樣的結構其實可以是揮灑創意的地方。這一次我們集結了 18 個超乎你的想像以及期待，可以在你的小面積住宅裡面發光發熱的樓梯設計。

木材、玻璃、鐵都是我們會看到的素材，而螺旋、陡峭、騰空都是這些樓梯的不同魅力特色。現在就讓我們探索會讓你眼睛一亮，是和小面積住家的樓梯吧~

1. 大理石的樓梯

VILLA NURIA, construcciones y reformas Viguera construcciones y reformas Viguera 現代風玄關、走廊與階梯
construcciones y reformas Viguera

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以大理石為素材的這個樓梯華麗感立刻提升，但是要注意的是這樣的材質要特地請設計師加強防滑的功能。

2. 原木之美

I NEUTRI PERFETTI, Melissa Giacchi Architetto d'Interni Melissa Giacchi Architetto d'Interni 經典風格的走廊，走廊和樓梯
Melissa Giacchi Architetto d&#39;Interni

Melissa Giacchi Architetto d'Interni
Melissa Giacchi Architetto d&#39;Interni
Melissa Giacchi Architetto d'Interni

原木的小樓梯充滿了自然的特性，帶給人沉穩的踏實感，配上牆上的引路燈更加美麗。

3. 木與鐵

Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl 經典風格的走廊，走廊和樓梯
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
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一冷一暖的木與鐵是美好的組合，彎曲的弧度也十分有美感。

4. 鐵與玻璃

SCALE IN VETRO, NORD SCALE NORD SCALE 玄關、走廊與階梯階梯
NORD SCALE

NORD SCALE
NORD SCALE
NORD SCALE

鐵與玻璃結合在一起散發出強烈的工業感，而螺旋的弧度也十分有設計感。

5. 多功能: 辦公室與樓梯

Objet élevé, Studio Mieke Meijer Studio Mieke Meijer 工業風的玄關、走廊與階梯
Studio Mieke Meijer

Studio Mieke Meijer
Studio Mieke Meijer
Studio Mieke Meijer

以鐵框以及木板所堆疊出的大小各異的造型樓梯，還結合了辦公桌的功能，這樣嶄新的設計讓我們看得目不轉睛。

6. 挑戰膽量的陡峭樓梯

homify 經典風格的走廊，走廊和樓梯
homify

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這個以鐵作為主架構的樓梯那陡峭的程度讓人看了就寒毛直豎，但是也成為空間內的藝術品。

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7. 典雅的樓梯

Attico all'Aventino, Blocco8 Architettura Blocco8 Architettura 經典風格的走廊，走廊和樓梯
Blocco8 Architettura

Blocco8 Architettura
Blocco8 Architettura
Blocco8 Architettura

像是 S 形狀的鐵樓梯配上木頭踏板，這個樓梯看起來十分典雅高貴。

8. 好走的樓梯

Rekonstruktion Kapitänshaus Born/Ostsee, Dr. Michael Flagmeyer Architekten Dr. Michael Flagmeyer Architekten 經典風格的走廊，走廊和樓梯
Dr. Michael Flagmeyer Architekten

Dr. Michael Flagmeyer Architekten
Dr. Michael Flagmeyer Architekten
Dr. Michael Flagmeyer Architekten

淺色的鐵框加上木頭的踏板，這個樓梯平穩好走。

9. 透明樓梯

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass Railing London Ltd 現代風玄關、走廊與階梯 Glass stairs,glass staircases,cantilever stairs,cantilever glass treads,floating glass stairs,floating treads,glass handrail
Railing London Ltd

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

嵌入牆內的透明玻璃踏板配上螢光的扶手，是非常嶄新且吸引人注目的大膽設計。

10. 跟著樓梯走的照明

The hallway and stairs at ​the Old Hall in Suffolk Nash Baker Architects Ltd 現代風玄關、走廊與階梯 木頭
Nash Baker Architects Ltd

The hallway and stairs at ​the Old Hall in Suffolk

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

照明隨著樓梯的線條走，遠近看都美。

11. 懸空的木頭樓梯

Bingham Avenue, Evening Hill, Poole, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd 經典風格的走廊，走廊和樓梯
David James Architects &amp; Partners Ltd

Bingham Avenue, Evening Hill, Poole

David James Architects & Partners Ltd
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd

懸空的木頭樓梯搭配上有著精緻設計的銀色鐵扶手，產生絕佳火花。

12. 經典白色階梯

Main staircase William Gaze Ltd 經典風格的走廊，走廊和樓梯
William Gaze Ltd

Main staircase

William Gaze Ltd
William Gaze Ltd
William Gaze Ltd

白色的踏板以及扶手，散發著經典之美。

13. 簡約風格

027甲府 I さんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE 經典風格的走廊，走廊和樓梯
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

簡單俐落的黑色扶手，配上騰空的木板，極簡的線條很有設計感。

14. 像是樹一樣的階梯

CASTELLO CECONI - INTERNI, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo 現代風玄關、走廊與階梯
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

這個像是樹一樣的階梯利用了房內的狹窄空間，真的堪稱是屋內的藝術品。

15. 玻璃牆

NOWOCZESNE SCHODY DYWANOWE Z SZKLANĄ BALUSTRADĄ, BRODA schody-dywanowe BRODA schody-dywanowe 玄關、走廊與階梯階梯
BRODA schody-dywanowe

BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe
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木頭樓梯配上玻璃的防護牆產生一種衝突美。

16. 原木階梯

casa IZ, NonWarp NonWarp 工業風的玄關、走廊與階梯
NonWarp

NonWarp
NonWarp
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沒有把手的原木階梯一點也不讓人感到害怕，反而十分踏實。

17. 白色螺旋樓梯

Appartamento Milano, Padi Costruzioni Padi Costruzioni 現代風玄關、走廊與階梯
Padi Costruzioni

Padi Costruzioni
Padi Costruzioni
Padi Costruzioni

這個白色的螺旋樓梯像是身材曼妙的女郎，嬌媚的模樣惹人喜愛。

18. 幾何形狀

Hotel Dos Casas en San Miguel de Allende, Germán Velasco Arquitectos Germán Velasco Arquitectos 現代風玄關、走廊與階梯
Germán Velasco Arquitectos

Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos

最後這個也是騰空木板的樓梯在轉角處有三角形的設計，帶有幾何的美感。

延伸閱讀: 18 個有石頭跟流水庭院的絕佳樓梯設計!

11 個週末烤肉的完美燒烤區設計
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