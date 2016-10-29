18 個能在小住家中發光熱的樓梯設計

樓梯是連接家中不同樓層以及區塊的關鍵角色，而也許你沒想過，這樣的結構其實可以是揮灑創意的地方。這一次我們集結了 18 個超乎你的想像以及期待，可以在你的小面積住宅裡面發光發熱的樓梯設計。
木材、玻璃、鐵都是我們會看到的素材，而螺旋、陡峭、騰空都是這些樓梯的不同魅力特色。現在就讓我們探索會讓你眼睛一亮，是和小面積住家的樓梯吧~
以大理石為素材的這個樓梯華麗感立刻提升，但是要注意的是這樣的材質要特地請設計師加強防滑的功能。
原木的小樓梯充滿了自然的特性，帶給人沉穩的踏實感，配上牆上的引路燈更加美麗。
一冷一暖的木與鐵是美好的組合，彎曲的弧度也十分有美感。
鐵與玻璃結合在一起散發出強烈的工業感，而螺旋的弧度也十分有設計感。
以鐵框以及木板所堆疊出的大小各異的造型樓梯，還結合了辦公桌的功能，這樣嶄新的設計讓我們看得目不轉睛。
像是 S 形狀的鐵樓梯配上木頭踏板，這個樓梯看起來十分典雅高貴。
淺色的鐵框加上木頭的踏板，這個樓梯平穩好走。
嵌入牆內的透明玻璃踏板配上螢光的扶手，是非常嶄新且吸引人注目的大膽設計。
照明隨著樓梯的線條走，遠近看都美。
懸空的木頭樓梯搭配上有著精緻設計的銀色鐵扶手，產生絕佳火花。
白色的踏板以及扶手，散發著經典之美。
簡單俐落的黑色扶手，配上騰空的木板，極簡的線條很有設計感。
這個像是樹一樣的階梯利用了房內的狹窄空間，真的堪稱是屋內的藝術品。
木頭樓梯配上玻璃的防護牆產生一種衝突美。
這個白色的螺旋樓梯像是身材曼妙的女郎，嬌媚的模樣惹人喜愛。
最後這個也是騰空木板的樓梯在轉角處有三角形的設計，帶有幾何的美感。
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