捕捉傳統與現代美感: 43 坪的日式平房

許多人喜愛平房的主因不外乎這樣的房屋類型讓人感到更加安心以及踏實，今天我們所要探索的這個專案，是為了家庭的和諧生活所設計的一間寬敞平房。位在一塊大約 102 坪的土地上，實際建築面積大約為 43 坪的一層樓住家是日本頗為常見的建築類型。來自 Goto Hisayoshi 設計事務所的專家們採用了傳統的手法勾勒出建築的主框架，並再添加傳達現代感的元素，進而完成了一間裡外皆令人印象深刻的平房。
從正面看去，你會發現這間平房有著非常傳統的日式建築架構，包括了平緩的屋頂以及長且正的身軀，但是仔細一瞧，大面積的玻璃窗是不是很有現代感呢? 以木材作為窗戶的框架，遠看像是被切成一塊一塊長方形的樣貌讓住宅的外貌看似低調卻其實小高調。
在這個家的後方可以欣賞到客廳頂部的高窗口面板，這個設計是讓大量光線進駐家中的大功臣，但也同時讓屋主能夠享有絕佳的隱私。外牆的顏色以深棕色為主色，傳達了大地的主題，也襯托出後院的豐富綠意。
將客廳/廚房和餐廳結合在一塊的開放是起居空間中有豐富的自然光。大地色的主題也延續到這個空間裡，實心橡木的牆壁以及少量的裝飾品讓光和空氣等自然元素成為空間中的主角。
設計師再這個家的後翼和主客廳之間的交叉點打造了一個內部的中庭，中庭的兩側則以玻璃牆隔開來，因此在區分室內區塊的同時，還是可以欣賞到不同區域中的樣貌，享有更良好的開闊感。
黑色的浴室肯定是十分罕見的對吧！ 玻璃牆面讓大量的光線穿透進入室內，並且貫穿於整間浴室裡。黑色拋光的牆面也同樣地反射光線，讓自然光更招搖地霸佔了浴室。
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