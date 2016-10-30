捕捉傳統與現代美感: 43 坪的日式平房

許多人喜愛平房的主因不外乎這樣的房屋類型讓人感到更加安心以及踏實，今天我們所要探索的這個專案，是為了家庭的和諧生活所設計的一間寬敞平房。位在一塊大約 102 坪的土地上，實際建築面積大約為 43 坪的一層樓住家是日本頗為常見的建築類型。來自 Goto Hisayoshi 設計事務所的專家們採用了傳統的手法勾勒出建築的主框架，並再添加傳達現代感的元素，進而完成了一間裡外皆令人印象深刻的平房。