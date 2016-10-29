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8 間絕佳的木屋

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
TREE SNAKE HOUSES, RA\\ Rebelo de Andrade RA\\ Rebelo de Andrade 商业空间
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自從人們開始興建房屋之後，木頭就一向是廣受喜愛的建築素材。依照不同樹種的木材變化以及色調的不同，隨之搭起的木屋外觀也風格各異。除了傳統的結構的木屋外，現在也流行將木頭與玻璃以及混凝土等其他建材做搭配，進而打造出充滿現代感的時尚木屋。

今天我們為喜愛木頭質地的你整理了 8 間各具特色，由不同專家們所精心設計的絕佳木屋。不論你是喜歡傳統的風格，或是創新的設計手法，你都能找到屬於你的專屬木屋。

1.極簡風格

TREE SNAKE HOUSES, RA\\ Rebelo de Andrade RA\\ Rebelo de Andrade 商业空间 飯店
RA\\ Rebelo de Andrade

RA\\ Rebelo de Andrade
RA\\ Rebelo de Andrade
RA\\ Rebelo de Andrade

這對於從小便幻想著住在樹屋的我們來說絕對是美夢成真! 精緻的設計手法讓樹屋這個房屋型態提升到了另外一個境界，木頭的顏色與身旁的樹木幾乎融合在一起，如果不仔細觀察的話，還真的不會發現木屋的存在呢!

2. 鄉村風格的木屋

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不論是屋頂的結構或是木材的使用方式，這間木屋可謂是最為經典，並且能夠完美地融合在一片綠意中的鄉村木屋。而如果你想要悠哉地在室外喝杯茶的話，只要在前廊的空間放上桌椅就可以如願以償!

3. 磚紅色木屋

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HOUSE HABITAT

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這間木屋使用了磚紅色的木板，有錯差的屋頂線條既傳統又帶有現代的魅力，佇立在充滿綠意的鄉間有如一幅畫。

4. 現代感的方塊木屋

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Sam's Creek

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方塊狀的建築結構以木材、石材以及玻璃編織而成，這間佔地廣闊的家在原野中顯得更加壯觀。

5. 淺色木材樹屋

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RA\\ Rebelo de Andrade

RA\\ Rebelo de Andrade
RA\\ Rebelo de Andrade
RA\\ Rebelo de Andrade

從這張圖你應該很難想像這是間樹屋。以淺色木材做為主建材的它一點也沒有照傳統樹屋的邏輯走，反而充滿了現代的設計感。

6. 紅色的木屋

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這間紅色的木屋應該是所有路人都無法忽視的焦點，小巧的它有著傳統的屋頂，而紅色的木材與反射的玻璃窗則交織出簡單卻美麗的樣貌。

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7. 寧靜田園風

FANQUEIROS, José Adrião Arquitectos José Adrião Arquitectos 牆面
José Adrião Arquitectos

José Adrião Arquitectos
José Adrião Arquitectos
José Adrião Arquitectos

這個家的焦點絕對是天花板的木頭樑柱，這樣傳統的建築結構成為室內的藝術品，似乎不需要有太多家具以及家飾品就已足夠。

8. 現代手法

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NOEM

NOEM
NOEM
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木屋其實不一定要完全以木材堆砌而成，這間以白色為主結構的房屋以木材作為妝點，是十分有現代感的另類木屋。

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