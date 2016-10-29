自從人們開始興建房屋之後，木頭就一向是廣受喜愛的建築素材。依照不同樹種的木材變化以及色調的不同，隨之搭起的木屋外觀也風格各異。除了傳統的結構的木屋外，現在也流行將木頭與玻璃以及混凝土等其他建材做搭配，進而打造出充滿現代感的時尚木屋。

今天我們為喜愛木頭質地的你整理了 8 間各具特色，由不同專家們所精心設計的絕佳木屋。不論你是喜歡傳統的風格，或是創新的設計手法，你都能找到屬於你的專屬木屋。