自從人們開始興建房屋之後，木頭就一向是廣受喜愛的建築素材。依照不同樹種的木材變化以及色調的不同，隨之搭起的木屋外觀也風格各異。除了傳統的結構的木屋外，現在也流行將木頭與玻璃以及混凝土等其他建材做搭配，進而打造出充滿現代感的時尚木屋。
今天我們為喜愛木頭質地的你整理了 8 間各具特色，由不同專家們所精心設計的絕佳木屋。不論你是喜歡傳統的風格，或是創新的設計手法，你都能找到屬於你的專屬木屋。
這對於從小便幻想著住在樹屋的我們來說絕對是美夢成真! 精緻的設計手法讓樹屋這個房屋型態提升到了另外一個境界，木頭的顏色與身旁的樹木幾乎融合在一起，如果不仔細觀察的話，還真的不會發現木屋的存在呢!
不論是屋頂的結構或是木材的使用方式，這間木屋可謂是最為經典，並且能夠完美地融合在一片綠意中的鄉村木屋。而如果你想要悠哉地在室外喝杯茶的話，只要在前廊的空間放上桌椅就可以如願以償!
這間木屋使用了磚紅色的木板，有錯差的屋頂線條既傳統又帶有現代的魅力，佇立在充滿綠意的鄉間有如一幅畫。
從這張圖你應該很難想像這是間樹屋。以淺色木材做為主建材的它一點也沒有照傳統樹屋的邏輯走，反而充滿了現代的設計感。
這間紅色的木屋應該是所有路人都無法忽視的焦點，小巧的它有著傳統的屋頂，而紅色的木材與反射的玻璃窗則交織出簡單卻美麗的樣貌。
這個家的焦點絕對是天花板的木頭樑柱，這樣傳統的建築結構成為室內的藝術品，似乎不需要有太多家具以及家飾品就已足夠。
木屋其實不一定要完全以木材堆砌而成，這間以白色為主結構的房屋以木材作為妝點，是十分有現代感的另類木屋。
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