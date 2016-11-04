舊童話新故事:10 坪小屋大改造

走進山林裡你是否期待遇見有個糖果屋似的小屋，能夠滿足孩提時代對於童話世界的憧憬。是的，這次點子簿就要帶你去看看這像糖果屋的小屋，但是經過歲月的輕撫，屋牆傾頹、磚瓦脫落，這童話也隨著時間顯舊了。但卻也還好有homify設計師的巧思，讓這10坪童話小屋能夠經過改造繼續它的新故事。
從小屋的外觀看得出來，曾經它有過像童話一般的色彩，但因為歲月的流逝，斑駁的牆面以及崩塌的屋瓦已經終止了它的精彩。但也相信，經過改造後一定更能讓人有耳目一新的感受。
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打破掉房屋原有的結構，原先雖是 10 坪的小屋，但向上延伸後又能夠有更多的空間可以利用；也利用木棧板將房屋與周邊做出區隔，童話小屋開始有了不同的現代風貌。
起居室裡的空間僅使用落地玻璃與戶外做區隔，而戶外的空間也用了二樓的延伸露臺輔助遮陽效果，讓原先的小空間得以延伸加大。
十坪的小空間除了注重空間的利用外，將空間變成風的通道也是一個很棒的設計，利用露臺的遮陽降溫，打開兩側大門可以讓起居室內感受風的輕撫，通風採光皆極佳。
新的小屋已經感受不到舊有的童話氛圍，但嶄新的面貌卻也讓建築像是有了新生命一般。
空間利用上最值得讚許的是這遮陽露台的使用，不但增加了空間的可用限度，也可以達到降溫通風的效果。冬日閒暇時，不妨拿本書上這多出來的空間，來場閱讀享受與日光浴吧!