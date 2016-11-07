喧囂中的綠洲：擁有絕美浴室的時尚住宅

名古屋作為日本第四大城市，生活步伐一定非常急速，如果能夠在喧鬧的城市中打造一片屬於自己的寧靜綠洲，是個多麼美好的夢想！homify 今天來到一間位於名古屋市、由日本設計公司 Sakurayama-Architect-Design 精心打造的簡潔美宅，讓大家學習如何以透過家居設計來寵愛自己。
第一眼望去，整個房子都被密麻麻的綠包圍著，彷彿真的是一片綠洲。房子的外形結構是線條俐落的四角形組合，純白的外牆跟翠綠的花園非常搭。
走近一點，我們更能夠總覽房子的外觀。黑色的窗框刻劃出時尚感，特大的玻璃窗有助於擴大視覺上的空間感。更值得留意的是，房子外圍採用的自然素材比如說碎石、沙子、流水和草木體現了日本的禪意美學。至於甚麼是「禪意美學」呢？歡迎你們查看這一個專案喔：自然恬靜之美:體現禪意美學的簡約新家
房子外牆與圍牆之間有些空隙？那就參考一下上圖的做法吧！以碎石為基底，在上面舖出一條混凝土小路徑通往花園，旁邊再種滿些花花草草，這實在是一個盡用空間的好示範。
走進室內，客廳跟臥房之間的牆被拆掉，視覺空間於是大幅度延伸了，再加上挑高的樓底，營造出寬闊的感覺。
無論是沙發、收納櫃或者是茶几，一律都是看起來非常簡潔的四角形。
房子另外一邊是個廚房和餐廳相連的空間，以黑、白、夾為主要色調帶出現代時尚感。廚房的流理台向外延伸變成了四人餐桌，煮完菜後馬上就可以上桌，聽起來非常便利！當然，自然光充足的地方最適合擺放植物當裝飾了！
主人浴室裝有雙人臉盆，早上梳洗時就不用再爭先恐後了。牆上的大鏡子有助於營造出更寬敞的空間感，透明的玻璃衛浴門也有同樣的效果呢。
最後一個出場的當然是美得像的SPA水療專區的部分囉！以高級的純白馬賽克磁磚塊舖成的浴室簡潔又耐看。旁邊的階梯除了帶出設計感以外，也方便屋主進出浴缸。而長方型的浴缸上放了一個小木架，晚上邊泡澡邊在上面點蠟燭的話，絕對能夠消除辛苦工作一整天的疲勞呢！