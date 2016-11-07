你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

喧囂中的綠洲：擁有絕美浴室的時尚住宅

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

名古屋作為日本第四大城市，生活步伐一定非常急速，如果能夠在喧鬧的城市中打造一片屬於自己的寧靜綠洲，是個多麼美好的夢想！homify 今天來到一間位於名古屋市、由日本設計公司 Sakurayama-Architect-Design 精心打造的簡潔美宅，讓大家學習如何以透過家居設計來寵愛自己。

外觀　花園

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

第一眼望去，整個房子都被密麻麻的綠包圍著，彷彿真的是一片綠洲。房子的外形結構是線條俐落的四角形組合，純白的外牆跟翠綠的花園非常搭。

外觀

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

走近一點，我們更能夠總覽房子的外觀。黑色的窗框刻劃出時尚感，特大的玻璃窗有助於擴大視覺上的空間感。更值得留意的是，房子外圍採用的自然素材比如說碎石、沙子、流水和草木體現了日本的禪意美學。至於甚麼是「禪意美學」呢？歡迎你們查看這一個專案喔：自然恬靜之美:體現禪意美學的簡約新家

通往花園的小路徑

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design 庭院
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

房子外牆與圍牆之間有些空隙？那就參考一下上圖的做法吧！以碎石為基底，在上面舖出一條混凝土小路徑通往花園，旁邊再種滿些花花草草，這實在是一個盡用空間的好示範。

客廳

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

走進室內，客廳跟臥房之間的牆被拆掉，視覺空間於是大幅度延伸了，再加上挑高的樓底，營造出寬闊的感覺。

無論是沙發、收納櫃或者是茶几，一律都是看起來非常簡潔的四角形。

廚房與餐廳

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

房子另外一邊是個廚房和餐廳相連的空間，以黑、白、夾為主要色調帶出現代時尚感。廚房的流理台向外延伸變成了四人餐桌，煮完菜後馬上就可以上桌，聽起來非常便利！當然，自然光充足的地方最適合擺放植物當裝飾了！

​主人浴室

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

主人浴室裝有雙人臉盆，早上梳洗時就不用再爭先恐後了。牆上的大鏡子有助於營造出更寬敞的空間感，透明的玻璃衛浴門也有同樣的效果呢。

浴缸

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

最後一個出場的當然是美得像的SPA水療專區的部分囉！以高級的純白馬賽克磁磚塊舖成的浴室簡潔又耐看。旁邊的階梯除了帶出設計感以外，也方便屋主進出浴缸。而長方型的浴缸上放了一個小木架，晚上邊泡澡邊在上面點蠟燭的話，絕對能夠消除辛苦工作一整天的疲勞呢！

開放性廚房優缺點大剖析
你喜歡這一個房子嗎?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了