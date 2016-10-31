一眼驚艷！51 坪的「白色立方體」住宅

homify 今天要帶大家去參觀一座有著迷人外觀的白色立方體住宅，這是韓國建築師 KDDH 的傑作，為大家示範如何打造出一座簡約卻精美的現代住家。這棟建築物有著許多精心設計的幾何型窗戶，室內採用白色作為主色系，地板則舖設拋光木材。儘管看來相當簡單，但這座住宅裡的每一個樓梯和每一扇窗戶，都是經過完善且縝密的規劃，進而編織出完美和諧的畫面。現在就立刻一起來參觀！
這座面積約 51 坪的住家座落於鄉間，周圍有茂密的綠林環繞。這個地區有著清新自然的風光，與這座淨白色的現代建物完美融合。從這個角度，我們可以看到設計簡單的入口，以及角落上的白色陽臺。屋頂採用玻璃材質，構成透明俐落的觀感。
從建築物的後方，我們可以一覽各種尺寸的窗戶。乍看之下，它有著整潔簡約的外觀，但仔細觀察後，可以看出設計師運用極為巧妙的手法，讓各種幾何形狀套用到整體設計上。平坦的屋頂和質樸的窗戶，與後院平整的綠色景觀完美搭襯。
住在一個這麼安靜的地方，住戶不需要太過擔心隱私問題，所以設計師們便盡情發揮創意，創造出如此優雅的入口，並搭配上狹長的窗戶。這款設計讓大量的自然光能夠透進室內，與拋光的黑色臺階相映成趣，更凸顯出整體的質感來。
在這裡，設計師運用木材和白色表面打造出一座令人驚豔的樓梯！最前方的兩階設計成特殊的角度，增添了一股優雅的幾何魅力。左側是剛剛看過的長型窗戶，與右側的立方型小窗相互呼應，讓住家散發出一股藝術氣質來。
室內部分採用白色為主調，為了避免氣氛太過於清冷，設計師採用溫暖的木質地板來平衡冷靜的純白色系。黑色皮質沙發散發出氣派的格調，和大片落地窗構成絕搭。傢具都採簡約路線，營造出現代生活的質感。
臥室和浴室呈現出簡單大方的風格。浴室裡的瓷磚採用微妙的藍色，舒爽的色彩與住宅簡約的氛圍完美融合。臥室裏設有狹長型的窗戶，將室外景觀裝入精巧的畫框，既可擁有採光的優點，卻也保留了此處應有的隱私感。
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