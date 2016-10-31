狹小空間擴大術：隱密度高的明亮時尚住宅

在地小人稠的都市中，許多住家的面積都不大，房屋座落在層層包夾的巷弄中，和鄰居的住家幾乎是肩併肩、背靠背，住起來非常擁擠，有時連隱私都無法確保。該如何解決小住家的生活課題呢？緒方幸樹建築設計事務所的專家們向大家展示了他們的精心傑作，在面積狹小的地坪上，運用巧妙的設計為住戶保存私密感，同時還營造出良好的採光，現在就一起來參觀！
採用實木打造的外觀，予人柔軟溫暖的印象！紅雪松的紋理本身已經十分美麗，設計師還特別採取橫向及縱向的搭配，創造出變化的趣味來。回到家看到這扇大門，心中立馬升起一股溫馨感！
打開前門，就是一處玄關，在擁擠的住屋環境下，還能創造這麼一處明亮開放的空間，實屬難能可貴！進門處就有一座簡單的條凳，還設置了一個精巧的洗手盆。自然光從上方灑落在木質牆面及混凝土地板，散發著滿滿的家的氛圍。
在這處起居室中，挑高的天花板創造出寬敞的視覺來。步上樓梯，上面又是一處私密天地。客廳可以連通到出口處，明亮的光線灑落一廳，在地板上投下明暗的光影。地板採用軟木材質，不僅可以吸收掉腳步聲，還可以在冬季時營造出和暖的感覺。白色和淺褐色系的搭配，讓人心情格外平靜。
這座住家最特別的一個設計，首推這座充滿了線條和轉折美的階梯！木造的架構有著千迴百折的身段，從這個角度望去，可以透視到房子裡的許多空間，明亮通風的感受絲毫不帶壓迫感。想在房子裡上上下下，你不再只有一種路徑，而有了不同的走法。如此聰明的動線安排，帶來新奇有趣的生活質感。
這座建築物把空間做了最有效的規畫運用。建築師運用屋頂的傾斜空間，開闢了一個小巧的閣樓。沿著不透明窗流洩進客廳的明亮光線，讓生活充滿了活力與朝氣。客廳的一側打造出成排的收納空間，木質板面有著流暢和諧的格調。
從稍高的角度俯瞰這座住家，可以看到它是夾在左鄰右舍之間的三明治。面朝著馬路，該如何留住光線，確保隱私，是設計上兩個最關鍵的問題。建築師在屋頂開啟了光源的入口，使用透明材料來覆蓋頂部。從外觀看去，你能想像內部居然別有洞天嗎？
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