狹小空間擴大術：隱密度高的明亮時尚住宅

在地小人稠的都市中，許多住家的面積都不大，房屋座落在層層包夾的巷弄中，和鄰居的住家幾乎是肩併肩、背靠背，住起來非常擁擠，有時連隱私都無法確保。該如何解決小住家的生活課題呢？緒方幸樹建築設計事務所的專家們向大家展示了他們的精心傑作，在面積狹小的地坪上，運用巧妙的設計為住戶保存私密感，同時還營造出良好的採光，現在就一起來參觀！