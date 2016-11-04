被綠意、藍天及清新空氣環繞的現代童話小屋

有簡潔外形的小平房﹐若隱若現地座落於綠地上，扁扁的屋頂微微向下斜﹐讓天空看起來更廣闊。正正方方的小角樓、位於正中央的小煙囪、小屋的前台與圓形的小柱﹐這些細節都令房子看起來更夢幻。

簡約的建築風格和大自然互相暉映著﹐好像隨時都會看見松鼠等小動物，讓人感覺舒暢。