被綠意、藍天及清新空氣環繞的現代童話小屋

熱愛大自然的你，總有幻想過擁有一間如童話故事中深入樹林裡的小屋吧？世上還有什麼比一早起床﹐就能看見青蔥草地、一望無際的天空和呼吸到新鮮的空氣更寫意呢？
以下介紹的這小屋被密茂的叢林包圍﹐讓你彷如置身於童話故事中，而室內卻是充滿現代感的家居設計﹐就像一間現代版的童話小屋般﹐討人喜愛。
有簡潔外形的小平房﹐若隱若現地座落於綠地上，扁扁的屋頂微微向下斜﹐讓天空看起來更廣闊。正正方方的小角樓、位於正中央的小煙囪、小屋的前台與圓形的小柱﹐這些細節都令房子看起來更夢幻。
簡約的建築風格和大自然互相暉映著﹐好像隨時都會看見松鼠等小動物，讓人感覺舒暢。
室內的大廳﹐同樣以大自然的建築材料為設計主題﹐使用了直身的木紋地板、簡約的白色吊燈和木制傢俱﹐ 還有充斥著童話色彩的暖爐，現身於大廳中央，讓家居更顯溫馨。一想到冷冷的冬天﹐於這小爐下與親朋好友共聚﹐是多美好的事呢… ! 聖誕節時﹐還可擺放聖誕樹在旁，非常有氣氛。
主人房的卧室也一樣廣闊，利用了趟門增加實用面積，可有更大的空間任由住戶擺設家居。牆身設置嵌入式衣櫃，特別適合愛打扮的女生。 牆面的較高與較低處都設有窗戶﹐讓自然光可以穿透進入房間內，增添房中的明亮度﹐保護住戶隱私的同時﹐又可看到自然的景觀。這些來自專家的細心設計可讓住戶身心舒適自在，更可節省能源。
選擇住在園林觀景的童話故事中﹐少不了是喜歡大自然﹐那又怎可以沒了小動物這主角呢？這小平房特設了落地的玻璃窗﹐就像在等待小動物在園前經過一樣﹐ 這也像一幅會跟隨四季轉變的畫像﹐為我們每天都帶來新的風景﹐讓人更感心曠神怡。
小露台的位置﹐更可放置小茶几，於戶外享受茶點或看書﹐打造一個休閒的小區。
晚上總會讓人感覺特別平靜﹐讓人可把一整天的思緒沉澱下來﹐小平房中的燈火照亮了林中的黑夜﹐特有另一番味道。相比起早上的亮白﹐房子更顯得溫熱及溫暖。
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