退休後的回鄉生活: 簡單純樸的獨棟住宅

如果你也住在城市中的話，應該會了解每天那悶熱且黏膩的感覺。前往自然的鄉間可以讓人享受到更加涼爽的微風，沒有過多人群以及車輛，也讓鄉下的生活更為舒服自在。

今天的點子簿將帶著已經厭倦城市生活的你來到韓國京畿道，欣賞一間與融合與自然景物間的一間兩層樓的住宅。委託達人們出手的屋主打算提前退休，回歸純樸，展開田園生活。在這個家的每一個角落都可以看到讓屋主的夢想成真的各種設計小細節。

現在就讓我們一起來欣賞這棟鄉間的獨棟住宅吧!