退休後的回鄉生活: 簡單純樸的獨棟住宅

如果你也住在城市中的話，應該會了解每天那悶熱且黏膩的感覺。前往自然的鄉間可以讓人享受到更加涼爽的微風，沒有過多人群以及車輛，也讓鄉下的生活更為舒服自在。
今天的點子簿將帶著已經厭倦城市生活的你來到韓國京畿道，欣賞一間與融合與自然景物間的一間兩層樓的住宅。委託達人們出手的屋主打算提前退休，回歸純樸，展開田園生活。在這個家的每一個角落都可以看到讓屋主的夢想成真的各種設計小細節。
現在就讓我們一起來欣賞這棟鄉間的獨棟住宅吧!
潔白的牆面搭配上黑色的窗框，從這個角度可以欣賞到這間鄉間獨棟住宅的簡單之美。考慮到了該山區山地的特性，設計師沒有採用太過於繁瑣的設計，並且善加利用了寬敞的院子的優勢。鋼結構的屋頂也給予人堅固扎實的印象。
有木頭甲板的小露臺是這個家最為愜意悠閒的空間，退休的夫妻們能夠在此喝茶或是招待客人在此享受戶外晚餐。而露臺緊密地連結著室內的空間，因此裡外沒有隔閡感。
從這個角度你可以看到二樓有個小陽台，以及屋頂的人字形設計，不對稱的形狀讓較為傳統的結構感覺更有變化以及現代感，一點也不會無趣。
寬敞的客廳因為挑高的天花板十分明亮，你可以看到室內沒有過多多餘的裝飾以及家具，讓屋主可以真正地回歸純樸，過上質樸的鄉間生活。雖說簡單，但是沙發、牆面書櫃、咖啡桌等該有的家具都一應具全。
雖然說房子內的裝潢很簡單，但是還是可以從屋內的小細節看到設計師的巧思。例如延伸到天花板上的薄金屬欄杆，以及數個懸掛的白色圓形吊燈，都是不平凡卻又不會過於高調的精心設計。
看到這裡，你應該可以發現房子的主色系是白色。給予人乾淨整潔的印象的白是安全的好選擇，但是難免會顯得單調。走進了廚房後，你可以發現這裡有些不一樣的顏色與建材。灰色、磚牆以及吊燈為廚房帶來了工業風的氣息，但依舊保持清爽的氣息。
餐廳的空間依舊強調了房子挑高的特性，長方形的大窗戶讓自然光進駐家中，坐在正前方的大長桌上用餐，即可以享受到戶外的美麗景緻。
跟剛才所看到的寬敞空間相比，臥室是不是顯得較為迷你呢? 由於臥室的面積較小，只是簡單地選用了白色牆面以及木頭家具與地板，就立刻營造出舒適溫暖的氛圍。
退休後的你，是不是也會想要住在這樣的家中呢?
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