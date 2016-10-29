安身立命的好居所: 群山環繞的兩層樓木質住宅

什麼樣的房子會是你想要安身立命的好居所呢? 尤其是在奮鬥了十幾年後，終於可以負擔起一間在鄉下，屬於自己與家人們的房子，過上安心踏實的好生活的時候，規劃設計你心中的家也就特別重要。這次我們將要前往一個在日本，群山環繞的鄉下農地，親眼看看專家們為了一對育有三個兒子的一對夫婦所打造的兩層樓木質住宅。在這個好居所裡，寬敞的甲板露臺是值得屋主炫耀的焦點設計，而充滿綠意的地點以及散發著溫暖的室內裝潢則撫慰了居者的心。
你的身心需要慰藉嗎? 跟我們一起往下看吧!
朝南且的大面積甲板露臺是在陽光普照的好日子裡沐浴在溫暖的自然光中的好場所，除此之外，周圍的群山以及眼前的庭院也是視覺的盛宴。而連結了客廳以及餐廳的甲板也讓屋主在戶外烤肉的時後，能夠更加便利地拿取所需的用品。能夠聚集人數眾多的這個空間，絕對是專家以及屋主最為自豪的設計。
在讓人可以盡情感受木頭質地的客廳中，在冬日負責傳遞熱力的木材壁爐是引人注目的焦點。壁爐深厚的淺色磚牆讓黑色的壁爐顯得更加搶眼，而在壁爐旁擺放木材，則為客廳帶來更為濃厚的鄉村風情。
二樓客房的大面積窗戶讓訪客能夠盡情地欣賞戶外的群山美景，幾乎全部以木頭做為素材的空間讓人可以放下所有雜念放鬆。雖然說這間住宅的面積十分寬敞，但是像這樣嵌入牆面的收納櫃，都是設計師毫不浪費可用空間的絕佳設計手法。
在家人齊聚一堂的起居空間中，天花板的木頭樑柱以及支撐建築的圓柱是值得花時間欣賞的建築架構，也是為居者帶來安全感的元素。在此你也可以看到許充足的牆面收納空間，以及利用小巧的榻榻米房間。
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