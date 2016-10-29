安身立命的好居所: 群山環繞的兩層樓木質住宅

什麼樣的房子會是你想要安身立命的好居所呢? 尤其是在奮鬥了十幾年後，終於可以負擔起一間在鄉下，屬於自己與家人們的房子，過上安心踏實的好生活的時候，規劃設計你心中的家也就特別重要。這次我們將要前往一個在日本，群山環繞的鄉下農地，親眼看看專家們為了一對育有三個兒子的一對夫婦所打造的兩層樓木質住宅。在這個好居所裡，寬敞的甲板露臺是值得屋主炫耀的焦點設計，而充滿綠意的地點以及散發著溫暖的室內裝潢則撫慰了居者的心。

你的身心需要慰藉嗎? 跟我們一起往下看吧!