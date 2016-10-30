11 張讓你也想自己蓋一間的田園風住家的照片

每個人都有不同的取向與偏好，但就算是喜歡極簡主義的人，也會被今天這間田園風情的夢幻住宅所吸引。雖然說設計師賦予了其田園風的主題，但是不管裡外都添加了現代風格的元素，讓這個家更有別於一般的房子。

如果你正在尋找不會過於老派的田園風情住宅的話，你一定能在今天的點子簿中找到許多獨特的靈感。現在就讓我們看看以石頭為主建材，鋼、玻璃、木材為輔的夢幻之家。