11 張讓你也想自己蓋一間的田園風住家的照片

每個人都有不同的取向與偏好，但就算是喜歡極簡主義的人，也會被今天這間田園風情的夢幻住宅所吸引。雖然說設計師賦予了其田園風的主題，但是不管裡外都添加了現代風格的元素，讓這個家更有別於一般的房子。
如果你正在尋找不會過於老派的田園風情住宅的話，你一定能在今天的點子簿中找到許多獨特的靈感。現在就讓我們看看以石頭為主建材，鋼、玻璃、木材為輔的夢幻之家。
極簡、田園、現代感是這個家的關鍵字，大量的自然光反射在玻璃的窗面上，不需要步入家中，就可以想像置身其中是有多麼地明亮宜人。
俐落且現代的屋頂線條，配上方正的鐵框，設計師賦予了這個家絕佳的線條。
以混凝土作為露臺地板，搭配上木製的家具，寬敞的戶外露臺絕對是一家人享受自然的空氣與景緻的最佳場所。
以木材交織出充滿層次與紋理的戶外天花板像是戶外的藝術品一樣，讓人難以移開視線。
從這個角度，你可以看到這間房子的四週充滿了美好的綠意，大量的樹木成為最美麗的背景。
餐廳的空間有著大面積的窗戶，因此全家人可以在自然光下用餐，而木頭的桌椅與混凝土地板更是絕配。
以鐵為主素材的廚房充滿工業風的味道，光滑明亮的表面給予人整潔的感受。
浴室的磚牆十分獨特，小面積使用磚頭的設計也是低調的巧思。
氣窗除了讓自然光進駐，也能確保室內的通風良好。
這個家擁有絕佳的照明設備，因此在夜晚更加明艷動人。
當光照在石頭牆上時，更加凸顯了石頭材質的獨特美麗紋理。
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