12 個點亮住家外觀的照明設計！

在建築設計中，燈光是非常重要的設計元素。不論是室內或室外，是自己居家的感受，或是給予訪客的第一印象，我們都會想要創造出明亮、溫暖及友善的氣氛來。如果你家有座花園，進門處有個特殊設計的門面，或是有座游泳池、陽臺，你都可以在這些地方裝置照明設備，不但可以藉此改善環境，更可營造出愉悅的氛圍來。燈具的選擇相當多樣化，你可以選擇壁燈、投射燈及其他風格的燈飾，以下就來看看我們為你精選的 12 款創意設計！