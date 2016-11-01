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12 個點亮住家外觀的照明設計！

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Villa in Frankreich, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 庭院
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在建築設計中，燈光是非常重要的設計元素。不論是室內或室外，是自己居家的感受，或是給予訪客的第一印象，我們都會想要創造出明亮、溫暖及友善的氣氛來。如果你家有座花園，進門處有個特殊設計的門面，或是有座游泳池、陽臺，你都可以在這些地方裝置照明設備，不但可以藉此改善環境，更可營造出愉悅的氛圍來。燈具的選擇相當多樣化，你可以選擇壁燈、投射燈及其他風格的燈飾，以下就來看看我們為你精選的 12 款創意設計！

​1. 把外牆裝飾成藝廊

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Bolz Licht und Wohnen · 1946

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Bolz Licht und Wohnen · 1946
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在陽臺或住家的入口裝設上這麼漂亮的壁燈，它們可以朝上、朝下，或朝兩邊放射出光芒，創造出宛如藝廊的氣氛來。

​2. 為庭園營造溫馨舒適感

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Garden Light

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Garden Light
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採用帶有金屬質感的壁燈，搭配上溫柔和暖的光線，這處庭園立刻籠罩上濃濃的浪漫氣氛來！冬天時升起火爐，兩種光源相互呼應，為戶外休閒創造出絕佳的氛圍。

​3. 黑暗裡的絕美視覺

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OutSide Tech Light

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OutSide Tech Light
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為黑暗空間創造光明視覺，莫過於採用燈光來妝點。當夜幕低垂時，你一定會被這樣的畫面所吸引！

​4. 為花園錦上添光

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Artlight Design

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如果你喜歡植物，有座花園，記得一定要使用照明設備來妝點它們的美。你可以運用燈光的角度，控制光源的強度，讓光線強調出它們優美的姿勢和曲線。

​5. 與建材交融出美麗的質感

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燈光可與建築材料作出完美的搭配。如果你有一座露臺或花園，可以使用具有明顯紋理的建材，搭配上柔美的燈光，就可讓石頭牆或鑲板顯得更有質感。

6. 露台上的私人樂園

Chelsea Creek - copyright St George Plc Aralia 庭院 鐵/鋼 Grey roof terrace,rooftop garden,roof garden,garden design,landscape architecture,landscape architect,landscape design,garden designer,architecture
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Chelsea Creek – copyright St George Plc

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在這處露台上採用了多種的燈具，讓光線佈設出極為有趣的畫面來。植物、地板和座位區，各有不同的燈飾，創造出多層次的魅力和亮點。

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​7. 讓光照亮回家的路

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為了打亮房子的主要入口處，設計師在此採用多種風格的燈具，包括有嵌入式燈和地板上的 LED 燈，進門的路上成為一處風景。

8. 樓梯處的燈光

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樓梯的光源相當重要，照明不足很可能引起意外事故發生。你可以採用大面積的燈光照亮較大的區塊，同時在階梯的側牆或周邊再裝上嵌入式的燈具，讓你的每一步不再步步驚心。

​9. 隱藏式的燈光

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採用隱藏式照明設備，可以為空間創造出令人驚豔的效果。像是將光源隱藏在植物叢中，或是藏到低矮的座椅下，都可以成為空間中的亮點。

10. 混搭式的燈光設計

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這裡採用了嵌入式照明和牆壁燈光的混搭，由直接和間接光源創造出來的環境，不僅予人美觀豪華的第一印象，無形中也讓人心中倍感安全。

​11. 低調的燈光點綴

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戶外的照明設備，如果不想顯得太富麗張揚，也可以採取低調的設計。簡約風點綴式的裝置，兼顧了安全上的考量，也具有畫龍點睛的效果。

​12. 游泳池的燈光設計

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這座迷人的游泳池採用多款燈光，營造出極具魅力的氣氛！燈籠放射出的光芒與植栽後的光源相映成趣，池畔星星般的嵌入式燈光，也與照亮綠樹的光源對話。每個夜晚都吸引著你來此，享受沐浴在夜色中的私密時光。

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