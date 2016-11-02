以 210 萬台幣實現願望: 30 年老公寓的翻新案

有人喜歡住全新建造的房子，感覺不管是格局或設計，都是第一手的。但是也有人喜好將舊房子翻新，在既有的格局上加入新的裝潢點子，只要些許改動就能達到想要的目標。這樣做的好處是能住在自己理想的地點，而且成本也可控制在預算範圍內。以下為你介紹這項由 インテックス 株式會社負責的專案，只花約 210 萬台幣，專家們便完成了這棟 30 年老公寓的翻新案。現在就一起來參觀！
一跨進門，就可以看到改造後一體成型的全貌！一邊是客廳，另一側則是廚房和餐廳。明亮優雅的氛圍，還帶著一股現代時尚感，讓人忍不住驚嘆設計師的手筆！
讓我們倒帶看看改造前的模樣。這座已有 30 年的住宅是一家五口的居處。儘管內部看起來不算太老舊，但門窗隔牆和其他設備都帶著一股老式的風格。房間裡的佈局和櫥櫃的樣式，也都顯得過時不具現代感。
設計師在此維持了原來的架構，讓混凝土牆面繼續保有質樸的樣貌，只為它重新上了油漆，賦予它嶄新的溫柔婉約感。當光線投射到牆面，映照出獨特的紋理和陰影，工業風格中隱約透出一股低調奢華感。
玄關處有著大片的混凝土牆壁，裝置上超大容量的收納櫃。設計師在水泥地板上創造出非常有趣的足印，搭配天花板燈光投射，以及地面間接照明設備，為玄關營造出一股很有魅力的氛圍。儘管這處入口並不寬敞，但放入一部小小自行車後，仍然不顯得太擁擠，這主要歸功於採用混凝土為基調的簡單裝潢，讓空間感覺較實際上更為寬敞。
設計師在這裡採用了清爽的水藍色，創造出一個非常柔和的視覺印象！牆面上裝置了帶有紋路的不透明玻璃，當光影流洩進來，感覺清新舒爽。洗衣機和一旁的收納櫃面有著可愛的金魚圖案，和空間色調相互呼應，營造出簡單卻十分有趣的意象。
為了讓生活起居空間更寬敞，建築師將這裡的隔間拆除掉。運用灰色混凝土和溫暖的橡木，打造出具有現代時尚感的空間，讓居家充滿了溫馨和諧的氣氛。寬敞光滑的木質地板，讓小朋友們能夠在此自由嬉戲。廚房採用中島設計，一旁就是可供全家聚餐的餐桌，另一側則是客廳的玻璃矮桌，生活的主要功能全都被整合到一處，堪稱空間的極致運用。
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