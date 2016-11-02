以 210 萬台幣實現願望: 30 年老公寓的翻新案

有人喜歡住全新建造的房子，感覺不管是格局或設計，都是第一手的。但是也有人喜好將舊房子翻新，在既有的格局上加入新的裝潢點子，只要些許改動就能達到想要的目標。這樣做的好處是能住在自己理想的地點，而且成本也可控制在預算範圍內。以下為你介紹這項由 インテックス 株式會社負責的專案，只花約 210 萬台幣，專家們便完成了這棟 30 年老公寓的翻新案。現在就一起來參觀！