你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

以 210 萬台幣實現願望: 30 年老公寓的翻新案

Genie Chien Genie Chien
「ビンテージ＋ぬくもり」生まれ変わった広く光あふれる空間, 株式会社インテックス 株式会社インテックス 廚房
Loading admin actions …

有人喜歡住全新建造的房子，感覺不管是格局或設計，都是第一手的。但是也有人喜好將舊房子翻新，在既有的格局上加入新的裝潢點子，只要些許改動就能達到想要的目標。這樣做的好處是能住在自己理想的地點，而且成本也可控制在預算範圍內。以下為你介紹這項由 インテックス 株式會社負責的專案，只花約 210 萬台幣，專家們便完成了這棟 30 年老公寓的翻新案。現在就一起來參觀！

先睹為快改造後的美貌

「ビンテージ＋ぬくもり」生まれ変わった広く光あふれる空間, 株式会社インテックス 株式会社インテックス 客廳
株式会社インテックス

株式会社インテックス
株式会社インテックス
株式会社インテックス

一跨進門，就可以看到改造後一體成型的全貌！一邊是客廳，另一側則是廚房和餐廳。明亮優雅的氛圍，還帶著一股現代時尚感，讓人忍不住驚嘆設計師的手筆！

​改造前： 30 年的老公寓

「ビンテージ＋ぬくもり」生まれ変わった広く光あふれる空間, 株式会社インテックス 株式会社インテックス
株式会社インテックス

株式会社インテックス
株式会社インテックス
株式会社インテックス

讓我們倒帶看看改造前的模樣。這座已有 30 年的住宅是一家五口的居處。儘管內部看起來不算太老舊，但門窗隔牆和其他設備都帶著一股老式的風格。房間裡的佈局和櫥櫃的樣式，也都顯得過時不具現代感。

​裝修後：質樸婉約的低調奢華

「ビンテージ＋ぬくもり」生まれ変わった広く光あふれる空間, 株式会社インテックス 株式会社インテックス 工業風的玄關、走廊與階梯
株式会社インテックス

株式会社インテックス
株式会社インテックス
株式会社インテックス

設計師在此維持了原來的架構，讓混凝土牆面繼續保有質樸的樣貌，只為它重新上了油漆，賦予它嶄新的溫柔婉約感。當光線投射到牆面，映照出獨特的紋理和陰影，工業風格中隱約透出一股低調奢華感。

​改造後：很有設計感的入口

「ビンテージ＋ぬくもり」生まれ変わった広く光あふれる空間, 株式会社インテックス 株式会社インテックス 工業風的玄關、走廊與階梯
株式会社インテックス

株式会社インテックス
株式会社インテックス
株式会社インテックス

玄關處有著大片的混凝土牆壁，裝置上超大容量的收納櫃。設計師在水泥地板上創造出非常有趣的足印，搭配天花板燈光投射，以及地面間接照明設備，為玄關營造出一股很有魅力的氛圍。儘管這處入口並不寬敞，但放入一部小小自行車後，仍然不顯得太擁擠，這主要歸功於採用混凝土為基調的簡單裝潢，讓空間感覺較實際上更為寬敞。

​裝潢後：清新的水色空間

「ビンテージ＋ぬくもり」生まれ変わった広く光あふれる空間, 株式会社インテックス 株式会社インテックス 浴室
株式会社インテックス

株式会社インテックス
株式会社インテックス
株式会社インテックス

設計師在這裡採用了清爽的水藍色，創造出一個非常柔和的視覺印象！牆面上裝置了帶有紋路的不透明玻璃，當光影流洩進來，感覺清新舒爽。洗衣機和一旁的收納櫃面有著可愛的金魚圖案，和空間色調相互呼應，營造出簡單卻十分有趣的意象。

改造後：客廳、餐廳和廚房三合一空間

「ビンテージ＋ぬくもり」生まれ変わった広く光あふれる空間, 株式会社インテックス 株式会社インテックス 廚房
株式会社インテックス

株式会社インテックス
株式会社インテックス
株式会社インテックス

為了讓生活起居空間更寬敞，建築師將這裡的隔間拆除掉。運用灰色混凝土和溫暖的橡木，打造出具有現代時尚感的空間，讓居家充滿了溫馨和諧的氣氛。寬敞光滑的木質地板，讓小朋友們能夠在此自由嬉戲。廚房採用中島設計，一旁就是可供全家聚餐的餐桌，另一側則是客廳的玻璃矮桌，生活的主要功能全都被整合到一處，堪稱空間的極致運用。

如果你計畫以有限預算打造美好住家，一定不可錯過以下文章：

23 坪低預算住家: 可以盡情進行戶外活動的美好空間

11 種以小預算讓浴室充滿奢華感的方法

5 間現代風的房子，包含帶給你靈感的設計圖
喜歡這項居家翻新專案嗎？留言分享你的想法吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了