最佳充電站：深灰色的現代度假小屋

出國旅遊是人生一大樂事，可惜的是我們不可能三天兩頭就往外跑，因此有間可以在假日前往放鬆的度假小屋就成為一個絕佳的折衷方案。這一次的點子簿要帶你到荷蘭的小鎮，參觀一間為了年輕家庭所打造的度假小木屋。屋主特別要求負責這個專案的專家設計賦予這間度假小木屋現代感的外觀與個性，同時也要尊重當地的自然環境與景觀。身負重任的專家們以深灰色塑造了現代的外觀，室內的裝潢則簡約幹練，但是建築的主架構依舊延續傳統的魅力。
趕快讓我們一起欣賞這間度假小木屋吧！
從這個角度看這間度假小屋，傳統的建築架構與周遭的住宅一點也無違和感。然而仔細看它使用作為建材，以及深灰色作為主色調，讓人感受到強烈的現代風格。在偏為冷調的外觀中，木頭的小門是畫龍點睛的細節。
走進了看似生冷的家中，室內使用了木頭樑柱以及樓梯護欄的設計讓整體氛圍散發溫暖。現代風的家飾品，例如桌椅以及燈具，都符合屋主的要求與期待。挑高的天花板、大面積的落地窗都讓家中洋溢著充沛的自然光，絕對是讓人心情能夠更加愉悅的度假小屋。
客廳使用百搭的混凝土地板，因此放上了大膽的紅色 L 型沙發椅也不會過於誇張，反而顯現出屋主與設計師的與眾不同。圍繞著客廳的落地窗，則讓屋主不用出門也能望向窗外的景緻與動態。
灰色系的壁爐散發十足的現代感，絕對是這個空間的焦點，也為冬日帶來溫暖。
最後讓我們來看看這個家的後方，大面積的玻璃落地窗外是鋪上了木頭地板的露臺區。這個小區塊讓家人們可以在此享受在戶外用餐烤肉的愜意時光，一打開玻璃拉門就是室內空間，因此移動十分方便。圖片的右手邊則是舒適的座椅區，適合晚間大家齊聚在此小酌，頗有酒吧的感覺。左手邊則是寬敞的草坪，是進行戶外活動的好空間。
遊覽完這間度假小屋後，我們也好想要前往放鬆充電！