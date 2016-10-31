最佳充電站：深灰色的現代度假小屋

最後讓我們來看看這個家的後方，大面積的玻璃落地窗外是鋪上了木頭地板的露臺區。這個小區塊讓家人們可以在此享受在戶外用餐烤肉的愜意時光，一打開玻璃拉門就是室內空間，因此移動十分方便。圖片的右手邊則是舒適的座椅區，適合晚間大家齊聚在此小酌，頗有酒吧的感覺。左手邊則是寬敞的草坪，是進行戶外活動的好空間。

遊覽完這間度假小屋後，我們也好想要前往放鬆充電！

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