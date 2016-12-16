41 坪的預製屋：集節能、實惠、時尚於一身的鄉間住家

擁有十分精簡且方便的結構，以及成本比傳統建築還要來得低廉許多的預製屋讓每個人都能擁有一個現代化和可持續性的家，因此我們毫不懷疑它大受歡迎的原因。除了上述的特性外，大幅度減低施工時間的預製屋更是適合想要在短時間內蓋好自己家的人。
今天我們將看看一個小而美的預製屋。這間預製屋有著簡單大方的外型，然而進門後，所有人都會大為讚嘆其時尚別緻的室內裝潢。如果你也正考慮採用這種新的房屋類型的話，就讓我們一起參觀這個家吧！
我們可以看到這間預製屋位在一個簡樸的郊區，喚起了一絲懷舊的感覺。這個家簡單卻讓人感到溫馨的外觀，絕對會讓回家成為一件值得期待的事情。這個家的總生活空間大約 41 坪，對於家庭來說是十分足夠的，而等等你踏入家門後，你更會發現設計師如何妥善地利用了每一個角落。
現在讓我們來看看這個小巧的家。 寬敞的入口的牆壁和天花板都是白色的，這個選擇也讓家裡看起來比實際上還要大。
這個空間主要由自然的元素和中性色的材料組成， 米色地磚帶給人溫暖的感覺，木製樓梯與鋼欄杆形成鮮明對比，也是十分有現代感的設計。
一進到客廳，迎面而來的是溫暖且豪華的畫面。中性色系的牆壁、天花板以及磁磚，搭配上灰色的地毯，以及 Ｌ形的深色沙發，成功地打造了時尚又別緻的風格。
客廳沒有太多多餘的裝飾，除了能夠節省成本外，也更加耐看。
餐廳、客廳、廚房這三個生活區域共存於同一個開放式的空間裡，從這張圖片我們可以感受到餐廳的優雅風采。高雅的燈具、木頭的餐桌以及白色的座椅，成功地塑造出一個讓人可以放鬆用餐的空間。由於餐廳旁邊就是落地窗，因此光線大量地流入室內，既通風又明亮。
最後讓我們來看看房子的浴室。豪華的浴缸絕對是浴室中的最大亮點，而水槽上方的鏡面四周加裝了 LED 背燈，為走高雅風格的浴室帶來更獨特的個性。對於爸媽來說，浴室寬敞的面積也讓為孩子們洗澡這件事更加輕鬆上手。
這個精巧的家絕對提供了家庭所需的各種功能！
延伸閱讀：