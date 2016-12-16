41 坪的預製屋：集節能、實惠、時尚於一身的鄉間住家

擁有十分精簡且方便的結構，以及成本比傳統建築還要來得低廉許多的預製屋讓每個人都能擁有一個現代化和可持續性的家，因此我們毫不懷疑它大受歡迎的原因。除了上述的特性外，大幅度減低施工時間的預製屋更是適合想要在短時間內蓋好自己家的人。

今天我們將看看一個小而美的預製屋。這間預製屋有著簡單大方的外型，然而進門後，所有人都會大為讚嘆其時尚別緻的室內裝潢。如果你也正考慮採用這種新的房屋類型的話，就讓我們一起參觀這個家吧！