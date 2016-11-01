降低家中潮濕度的方法與秘密

能夠購買自己的房子是件值得雀躍以及慶祝的事情，而想必你也會為了家中的生活空間投注許多的精力，將之設計成你所編織的藍圖。然而買屋佈置家裡其實並非最複雜以及困難的事情，如何維持家的樣貌，讓它在多年後不至於衰老便是更大的挑戰。對於潮濕悶熱的台灣來說，生黴菌便是居家環境常見的大敵。為了不讓家中的潮濕度影響到我們的身體健康，以及對房屋的結構造成損壞，我們為大家集結了 6 個降低家中潮濕度的方法與秘密。只要遵守這幾個法則，你的家裡也可以跟黴菌說再見!
現代的科技越來越進步，取得濕度傳感器是非常容易的事情。安裝了這樣的感應器之後，當濕度水平過高時會即時警告我們。 如果你只有低預算，市面上還是有較為便宜的濕度計可供選擇，檢查空氣中的水分含量。
使用絕緣素材對於維持家中舒適的濕度水平來說非常重要，幸運的是我們有許多安裝在房屋外部的材料可供選擇。
你可以使用地毯、羊毛毯、玻璃、鋸屑和填縫帶。只有房子充分地做到了絕緣的設置，就能降低屋內的潮濕度，還能保留住加熱器/空調在你的房子內產生的乾燥熱空氣。
如果需要協助，專家們隨時待命!
讓新鮮空氣在室內流通是件非常簡單卻重要的事情！ 你可以利用門窗、煙囪和通風口讓房間享有自然的通風。
對於更潮濕的空間來說，如浴室和廚房，排風扇是去除水氣的最佳方法。
室內植物不僅美觀， 也有助於吸收室內的水分，但是如果放在錯誤的地方，它們實際上可以增加水分含量。
將它們放在窗戶或其他通風良好的區域旁邊是正確的方式， 或者你可以選擇在乾燥土壤中繁殖良好並且不需要大量澆水的植物。
你不需要購買除濕器，而是安裝帶有內置加濕器的空調。 只使用一個設備可以節省一筆電費。
沒有什麼能比開一扇窗戶，讓明亮的陽光和新鮮的空氣進駐家中更有用的方法了。 此外，開窗幾乎不需要任何花費，比使用除濕器和排氣扇來得實惠許多。
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