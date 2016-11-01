降低家中潮濕度的方法與秘密

使用絕緣素材對於維持家中舒適的濕度水平來說非常重要，幸運的是我們有許多安裝在房屋外部的材料可供選擇。

你可以使用地毯、羊毛毯、玻璃、鋸屑和填縫帶。只有房子充分地做到了絕緣的設置，就能降低屋內的潮濕度，還能保留住加熱器/空調在你的房子內產生的乾燥熱空氣。

如果需要協助，專家們隨時待命!