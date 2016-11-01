石頭城牆上的創意:擁有露天咖啡館空間的美宅

打造自己的家就像是在圓一個做了許久的夢一樣，你會希望家中能夠盡可能地擁有你期盼中的所有空間，也可能會想把不同的元素全部結合在一塊。今天我們要介紹的專案，屋主非常希望在家中有個戶外的露臺咖啡館，因此設計師特地在戶外打造了以木頭編織而成的甲板，讓屋主可以在此盡享私人戶外咖啡館的時光。

除此之外，建築師使用了不同的色系以及建材，獨特的外觀也令人忍不住駐足欣賞。現在就讓我們一起前往這間位在 石頭城牆 上的家~