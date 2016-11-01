你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

石頭城牆上的創意:擁有露天咖啡館空間的美宅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
우리가족에게 전원주택이란, , 한글주택(주) 한글주택(주) 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

打造自己的家就像是在圓一個做了許久的夢一樣，你會希望家中能夠盡可能地擁有你期盼中的所有空間，也可能會想把不同的元素全部結合在一塊。今天我們要介紹的專案，屋主非常希望在家中有個戶外的露臺咖啡館，因此設計師特地在戶外打造了以木頭編織而成的甲板，讓屋主可以在此盡享私人戶外咖啡館的時光。

除此之外，建築師使用了不同的色系以及建材，獨特的外觀也令人忍不住駐足欣賞。現在就讓我們一起前往這間位在 石頭城牆上的家~

外觀

우리가족에게 전원주택이란, , 한글주택(주) 한글주택(주) 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
한글주택(주)

한글주택(주)
한글주택(주)
한글주택(주)

從這個家的外觀立刻可以感受到設計師的創造力。建築的外觀以奶油色為主，而在二樓的部分木頭的方塊往外延伸，加強了整體的立體感。除了奶油色外，木材、黑色和玻璃是主要的素材，而被黑色牆面包裹的門，設計師則賦予了明亮的黃色。這樣聰明的顏色搭配讓家中更有層次，卻又不會太過誇張，值得偷學起來。

起居空間

우리가족에게 전원주택이란, , 한글주택(주) 한글주택(주) 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
한글주택(주)

한글주택(주)
한글주택(주)
한글주택(주)

進入了起居空間後，我們可以看到設計師採用了現代的開放式設計。光滑的灰色木地板、灰色牆面以及小面積以石頭堆砌而成的牆面則是主要的元素。而在這個寬敞的空間中，黑色的壁爐是意外的驚喜，也帶來了鄉村的風情。

廚房

우리가족에게 전원주택이란, , 한글주택(주) 한글주택(주) 現代廚房設計點子、靈感&圖片
한글주택(주)

한글주택(주)
한글주택(주)
한글주택(주)

以白色系為主的廚房散發著迷人的高雅氣息，局部採用了灰色磁磚的設計讓廚房更有層次。簡約的設計讓廚房看起來更加清爽，而大面積的中島則讓屋主料理起來更有效率。

二樓

우리가족에게 전원주택이란, , 한글주택(주) 한글주택(주) 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
한글주택(주)

한글주택(주)
한글주택(주)
한글주택(주)

上了樓梯後，最吸引人的無非就是棋盤式的牆面書櫃了，黑白相間的顏色讓潔白的空間更有趣味，而漆上藍色的房門也是局部使用明亮色系的另一個模範手法。另外一個值得注意的則是這個空間中時髦卻又帶有復古風味的燈飾。

臥室

우리가족에게 전원주택이란, , 한글주택(주) 한글주택(주) 臥室
한글주택(주)

한글주택(주)
한글주택(주)
한글주택(주)

這間臥室只是利用了柔和且溫暖的燈光以及淺色的木頭地板，便營造出溫暖卻別緻的氣息。

露臺

우리가족에게 전원주택이란, , 한글주택(주) 한글주택(주) 露臺
한글주택(주)

한글주택(주)
한글주택(주)
한글주택(주)

最後我們要看的是這個家的木頭甲板露臺。你可以看到木製的外牆塊旁邊是一個黃色的木頭陽台，在這個空間裡屋主可以盡享在戶外露臺咖啡館的時光，而從這個區塊往外望去，則是毫無視覺阻礙的美麗景色。

這個家讓人感到寧靜，但是卻又不失創意以及大膽的設計，是我們非常喜歡的一個專案。

延伸閱讀:

一眼驚艷！51 坪的「白色立方體」住宅

黑夜中的綠洲：用亮橘色畫龍點睛的聰明住宅

12 個點亮住家外觀的照明設計！
你喜歡這樣的戶外露臺空間嗎? 跟我們說說你的想法吧~

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了