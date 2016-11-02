5 間現代風的房子，包含帶給你靈感的設計圖

在這本點子簿中，我們將要探索五個現代風的房子以及它們的設計圖，藉此讓正打算打造一個自己的家的你能夠獲得更多靈感。如果你不懂設計圖的用途以及概念也不用擔心，homify 知識家再次為你出動!

住宅的設計圖是以平面圖的方式呈現家中各個區塊的分配與規劃。透過平面設計圖我們可以對於家中的格局更有一個具體的概念。在看設計圖前，我們必須了解比例的縮放。例如，10 米將以 1 釐米呈現，而其比例為 1: 1 000。

現在就讓我們一起欣賞這五間現代風的房子吧!