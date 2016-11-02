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5 間現代風的房子，包含帶給你靈感的設計圖

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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在這本點子簿中，我們將要探索五個現代風的房子以及它們的設計圖，藉此讓正打算打造一個自己的家的你能夠獲得更多靈感。如果你不懂設計圖的用途以及概念也不用擔心，homify 知識家再次為你出動!

住宅的設計圖是以平面圖的方式呈現家中各個區塊的分配與規劃。透過平面設計圖我們可以對於家中的格局更有一個具體的概念。在看設計圖前，我們必須了解比例的縮放。例如，10 米將以 1 釐米呈現，而其比例為 1: 1 000。

現在就讓我們一起欣賞這五間現代風的房子吧!

1. 友善的空間

Adecuación de vivienda, Novodeco Novodeco
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

從這張設計圖中我們可以看出來建築師在這間一房的公寓中採用了開放式的空間設計，客廳、餐廳以及廚房沒有以任何牆面隔開，也因此不會有壓迫感。

實際的樣貌

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Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

在這裡我們可以看到實際的成品，走廊連接了客廳、廚房和餐廳，而在右邊有一個較小的走廊，通往臥室和一個浴室。

2. 多功能的一樓

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

這個美麗的家由 Estudio Geya 的專家們所打造的，你可以看到一樓的空間包含了客廳、廚房、浴室和車庫。

這個設計圖也展示了後花園與室內的連結，以及通往二樓的樓梯位置。

實際的樣貌

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

在這張照片中，我們可以看到家中的大面積玻璃窗讓起居空間洋溢著充足的自然光。

廚房的假天花板使用了混凝土，作為區別生活區塊的素材使用，而不需要實際的牆面。

3. 有中庭的家

Casas de Playa - El Patio -, LUCAS MC LEAN ARQUITECTO LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

這個建築最有趣的地方便是中庭的區域，而家中大部分的房間都可以望向中庭。而可以猜想，這個設計應該是讓家中洋溢自然光的大功臣。

實際的樣貌

Casas de Playa - El Patio -, LUCAS MC LEAN ARQUITECTO LUCAS MC LEAN ARQUITECTO 庭院
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

正如我們在設計圖中看到的，這個一層的平房家包圍著木頭甲板的中庭。而設計師也在此將自然融入家居的設計。在中庭的區域，木頭的桌椅成為屋主放鬆享受愜意戶外時光的好地方，還可以直接與客廳的人們相望。

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4. 內外連結

CASA VC - BARRIO SAN SEBASTIÁN- FUNES, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS 房子
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
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在這個平面圖中，我們可以看到外層空間如何與內部結合。我們還可以看到，這個家的特色便是以藍色標記的室外的游泳池。

實際的樣貌

CASA VC - BARRIO SAN SEBASTIÁN- FUNES, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS 房子
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
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這是最後的成果，我們可以看到游泳池和擁有大片落地窗的開放式的起居室。被光滑淺色系地板所包夾的下挖式泳池非常有美感，而以白色為主體的建築則散發著現代的奢華感。

5. 獨特的設計

Jorge Guedes's House 100 Planos Arquitectura Lda 家居用品寵物配件
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Jorge Guedes's House

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由於這間房子的結構不符合常規，這個平面圖可能有點難以理解。而平面圖也只有展示了浴室以及牆面的設置。你有辦法大概猜想到這間住宅的樣貌嗎？

實際的樣貌

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Jorge Guedes's House

100 Planos Arquitectura Lda
100 Planos Arquitectura Lda
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這間房子以 Ｔ字形的方式而建，其設計的弧度非常現代化，不尋常的樣貌也在一片的綠意以及傳統的鄉村小屋中異軍突起。

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