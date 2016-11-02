5 間現代風的房子，包含帶給你靈感的設計圖

在這本點子簿中，我們將要探索五個現代風的房子以及它們的設計圖，藉此讓正打算打造一個自己的家的你能夠獲得更多靈感。如果你不懂設計圖的用途以及概念也不用擔心，homify 知識家再次為你出動!
住宅的設計圖是以平面圖的方式呈現家中各個區塊的分配與規劃。透過平面設計圖我們可以對於家中的格局更有一個具體的概念。在看設計圖前，我們必須了解比例的縮放。例如，10 米將以 1 釐米呈現，而其比例為 1: 1 000。
現在就讓我們一起欣賞這五間現代風的房子吧!
這個美麗的家由 Estudio Geya 的專家們所打造的，你可以看到一樓的空間包含了客廳、廚房、浴室和車庫。
這個設計圖也展示了後花園與室內的連結，以及通往二樓的樓梯位置。
在這張照片中，我們可以看到家中的大面積玻璃窗讓起居空間洋溢著充足的自然光。
廚房的假天花板使用了混凝土，作為區別生活區塊的素材使用，而不需要實際的牆面。
這個建築最有趣的地方便是中庭的區域，而家中大部分的房間都可以望向中庭。而可以猜想，這個設計應該是讓家中洋溢自然光的大功臣。
正如我們在設計圖中看到的，這個一層的平房家包圍著木頭甲板的中庭。而設計師也在此將自然融入家居的設計。在中庭的區域，木頭的桌椅成為屋主放鬆享受愜意戶外時光的好地方，還可以直接與客廳的人們相望。
在這個平面圖中，我們可以看到外層空間如何與內部結合。我們還可以看到，這個家的特色便是以藍色標記的室外的游泳池。
這是最後的成果，我們可以看到游泳池和擁有大片落地窗的開放式的起居室。被光滑淺色系地板所包夾的下挖式泳池非常有美感，而以白色為主體的建築則散發著現代的奢華感。
由於這間房子的結構不符合常規，這個平面圖可能有點難以理解。而平面圖也只有展示了浴室以及牆面的設置。你有辦法大概猜想到這間住宅的樣貌嗎？
這間房子以 Ｔ字形的方式而建，其設計的弧度非常現代化，不尋常的樣貌也在一片的綠意以及傳統的鄉村小屋中異軍突起。
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