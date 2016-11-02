7 個佈置你家不該犯的錯誤

你是佈置菜鳥嗎？不想要借助設計師之手，而是靠自己的力量打造充滿個人特色的居家生活嗎？為了讓你在佈置過程中，減少出錯的機率，並且更輕鬆地獲得你期望的成果，我們在這次的點子簿中集結了 7 個佈置家裡所不該犯的錯誤。前人種樹，後人乘涼，既然已經有佈置先驅們所經歷過的慘敗經驗，我們就該盡量避免，然後就能讓規劃居家生活成為一件十分享受的事情。
將你的沙發直接貼著牆面擺反而會讓空間看起來狹小，不如就讓牆面喘口氣，與沙發保持一些適當的距離吧！
雖然說選擇同色系的家飾品或是家具能夠避免出錯，是較為安全的保守作法，但是其實這樣會讓你的房間很單調，並且消失在同一色系中。我們建議你可以大膽選擇不同圖樣或色系的地毯，搭配壁紙以及壁貼，其效果會出乎意料地好！
大面積地使用黑色系會讓你的房間感覺更有壓迫感，因此淺色系或是小空間的較好選擇。如果你真的喜歡深色系的話，那麼記得選用較為明亮的傢俱或是家飾品作搭配，這樣空間才不會讓人感覺過於沈重。
在房間內塞滿家具會讓風格不一致以外，也會讓房間感覺很擁擠。只要購買真的需要的傢俱其實就足夠了！
不對的色調或是風格的照明會讓家中的氛圍大變，因此如果你覺得照明過亮、過暗、過冷色調或是過暖色調，你就該重新思考，改善你的照明設計。
延伸閱讀：