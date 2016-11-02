7 個佈置你家不該犯的錯誤

你是佈置菜鳥嗎？不想要借助設計師之手，而是靠自己的力量打造充滿個人特色的居家生活嗎？為了讓你在佈置過程中，減少出錯的機率，並且更輕鬆地獲得你期望的成果，我們在這次的點子簿中集結了 7 個佈置家裡所不該犯的錯誤。前人種樹，後人乘涼，既然已經有佈置先驅們所經歷過的慘敗經驗，我們就該盡量避免，然後就能讓規劃居家生活成為一件十分享受的事情。