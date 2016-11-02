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7 個佈置你家不該犯的錯誤

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 窗戶與門窗廉與布簾
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你是佈置菜鳥嗎？不想要借助設計師之手，而是靠自己的力量打造充滿個人特色的居家生活嗎？為了讓你在佈置過程中，減少出錯的機率，並且更輕鬆地獲得你期望的成果，我們在這次的點子簿中集結了 7 個佈置家裡所不該犯的錯誤。前人種樹，後人乘涼，既然已經有佈置先驅們所經歷過的慘敗經驗，我們就該盡量避免，然後就能讓規劃居家生活成為一件十分享受的事情。

1. 不要緊貼牆面

The Nook, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Hall + Bednarczyk Architects

The Nook

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

將你的沙發直接貼著牆面擺反而會讓空間看起來狹小，不如就讓牆面喘口氣，與沙發保持一些適當的距離吧！

2. 不要選擇單一風格

Menora Residence Moda Interiors 臥室
Moda Interiors

Menora Residence

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

雖然說選擇同色系的家飾品或是家具能夠避免出錯，是較為安全的保守作法，但是其實這樣會讓你的房間很單調，並且消失在同一色系中。我們建議你可以大膽選擇不同圖樣或色系的地毯，搭配壁紙以及壁貼，其效果會出乎意料地好！

3. 不要選用太過深的顏色

Moods, Tektura Wallcoverings Tektura Wallcoverings 牆壁與地板壁紙
Tektura Wallcoverings

Moods

Tektura Wallcoverings
Tektura Wallcoverings
Tektura Wallcoverings

大面積地使用黑色系會讓你的房間感覺更有壓迫感，因此淺色系或是小空間的較好選擇。如果你真的喜歡深色系的話，那麼記得選用較為明亮的傢俱或是家飾品作搭配，這樣空間才不會讓人感覺過於沈重。

4. 不要過度裝飾

Dining Room homify 餐廳
homify

Dining Room

homify
homify
homify

我們理解想把所有收藏品或是佈置品擺放出來的心態，但是與其一次將所有的愛物展示出來，不如分季節區分，或是按月更換佈置品。

5. 不要選擇太短的窗簾

homify 窗戶與門窗廉與布簾
homify

homify
homify
homify

太短的窗簾會讓你的家裡看起來變矮，因此記得測量好你的天花板到地板的高度，進而選擇同樣高度的窗簾。

6. 不要在房間內塞滿傢俱

Shoreditch , The Baked Tile Company The Baked Tile Company 臥室
The Baked Tile Company

Shoreditch

The Baked Tile Company
The Baked Tile Company
The Baked Tile Company

房間內塞滿家具會讓風格不一致以外，也會讓房間感覺很擁擠。只要購買真的需要的傢俱其實就足夠了！

7. 千萬不要忍受不良照明

Fulham 1, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
MDSX Contractors Ltd

Fulham 1

MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd

不對的色調或是風格的照明會讓家中的氛圍大變，因此如果你覺得照明過亮、過暗、過冷色調或是過暖色調，你就該重新思考，改善你的照明設計。

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4.5

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