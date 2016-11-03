7 個讓小廚房更寬敞的方法

你的廚房是不是小到你必須想破頭，徹底利用每一寸可用之地呢？還是其實你已經放棄了，決定天天外食，讓廚房變成一個毫無實際作用的𧢲落呢？

今天我們想出了 7 個能讓你的小廚房更加寬敞的方法。看完這些方法後，你應該會燃起一絲希望，重新規劃你的廚房，也就能開啓你的料理人生！還在等什麼呢？快讓我們往下看吧！