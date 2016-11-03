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7 個讓小廚房更寬敞的方法

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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的廚房是不是小到你必須想破頭，徹底利用每一寸可用之地呢？還是其實你已經放棄了，決定天天外食，讓廚房變成一個毫無實際作用的𧢲落呢？

今天我們想出了 7 個能讓你的小廚房更加寬敞的方法。看完這些方法後，你應該會燃起一絲希望，重新規劃你的廚房，也就能開啓你的料理人生！還在等什麼呢？快讓我們往下看吧！

1. 輕巧的設計

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo 廚房收納櫃與書櫃
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

只要是對的設計，即使廚房面積在小也都能夠容納得下必要的廚房系統櫃與流理台。這個小而美的廚房中採用了 ㄇ 字形的劉禮台面以及水槽，電爐也配合廚房面積，選用迷你的尺寸，而設計師更不放過牆面，在上面設置了兩個收納櫃。由於空間不大，因此餐桌緊貼著廚房檯面，也因此更省空間。

2. 將生活空間融合在一塊

Cocina Los Tuxtlas., arQing arQing 現代廚房設計點子、靈感&圖片
arQing

arQing
arQing
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將不同的生活區塊融合在一塊可以搏得更多的室內面積。你可以將餐桌緊臨著廚房擺放，除了省空間，也更加方便。

3. 多功能吧臺

Cocina MInimalista , Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño 廚房
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño

Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño

可以煮飯，又可以當成用餐區域的廚房中島吧臺設計是最省空間的設計了，而明亮的白色系也讓廚房在視覺上感覺更開闊。

4. 別忘了照明

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo 廚房收納櫃與書櫃
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
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另一個讓廚房感覺更寬敞的祕訣就是照明！明亮的燈光能讓廚房看起來更有朝氣，自然也減低了擁擠感。

5. 中島

Cocinas Modernas, Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño

Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño

剛才已經提過了作為吧臺使用的中島廚房，而這張圖片更為我們展示了中島的魅力。除了可以當作用餐的區域，還能收納各市的餐具與杯具。

6. 角落的廚房

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo 廚房收納櫃與書櫃
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
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如果你家中也有這樣的角落，那麼就請設計師依照天花板的角度設計相應的廚房系統櫃吧！這樣一來不僅使用了家中的死角，也依舊能享有完善的廚房收納功能。

7. 讓你會心一笑的小細節

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
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除了實際的方法外，在廚房添加一些能讓你會心一笑的小細節能夠讓你的心境大不相同，心情一好，廚房自然也不感覺小了！

延伸閱讀：9 間特色獨具的廚房

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