7 個讓小廚房更寬敞的方法

你的廚房是不是小到你必須想破頭，徹底利用每一寸可用之地呢？還是其實你已經放棄了，決定天天外食，讓廚房變成一個毫無實際作用的𧢲落呢？
今天我們想出了 7 個能讓你的小廚房更加寬敞的方法。看完這些方法後，你應該會燃起一絲希望，重新規劃你的廚房，也就能開啓你的料理人生！還在等什麼呢？快讓我們往下看吧！
只要是對的設計，即使廚房面積在小也都能夠容納得下必要的廚房系統櫃與流理台。這個小而美的廚房中採用了 ㄇ 字形的劉禮台面以及水槽，電爐也配合廚房面積，選用迷你的尺寸，而設計師更不放過牆面，在上面設置了兩個收納櫃。由於空間不大，因此餐桌緊貼著廚房檯面，也因此更省空間。
可以煮飯，又可以當成用餐區域的廚房中島吧臺設計是最省空間的設計了，而明亮的白色系也讓廚房在視覺上感覺更開闊。
另一個讓廚房感覺更寬敞的祕訣就是照明！明亮的燈光能讓廚房看起來更有朝氣，自然也減低了擁擠感。
剛才已經提過了作為吧臺使用的中島廚房，而這張圖片更為我們展示了中島的魅力。除了可以當作用餐的區域，還能收納各市的餐具與杯具。
如果你家中也有這樣的角落，那麼就請設計師依照天花板的角度設計相應的廚房系統櫃吧！這樣一來不僅使用了家中的死角，也依舊能享有完善的廚房收納功能。
除了實際的方法外，在廚房添加一些能讓你會心一笑的小細節能夠讓你的心境大不相同，心情一好，廚房自然也不感覺小了！
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