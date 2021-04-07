小空間可以這樣玩:四坪空間大改造

在都市房價飆漲的衝擊下或是隻身在外打拼的單身貴族，不見得都能夠輕易地擁有屬於自己能規劃的大空間。有時候簡單的幾坪空間就涵蓋了所有的生活所需，這時如果能夠在這樣的小空間裡做些改造，提升生活的質感，應該還蠻吸引人嘗試看看的。那麼我們可以如何改造和設計有限的空間呢？方法有很多，例如我們可以利用合理的色彩搭配提升空間的延伸感，除了我們最常見的白色牆面外我們還可以嘗試更多的可能性：包括沈穩大氣的黑白灰組合、清新的淺綠色、跳躍的橙色等等。如果你也對小空間裝潢設計感興趣，耐用一定不要錯過今天的點子簿喔～
點子簿這次就要分享這四坪空間的大改造，讓大家知道，原來在室內設計在小空間中也能這樣玩。當然，如果你有更多問題，也可以和我們的設計師們聯繫喔～
在原有的空間中可以感受到原先對於收納所設計的櫥櫃應該已經無法負荷生活上所產生的物件，雖然經過整理且保持了某種程度的清潔，但還是能夠感受到空間的狹小。
從這張照片中可以感受到房間的結構並不是個方正的結構，而這樣的結構的角落裡擺放了沙發及書櫃後，產生了很尷尬的空間感。
改造前的採光相當的差，而這樣的採光下擺上植栽讓空間又更加昏暗；房間色彩的運用應該也是採光不良的問題之一。
沙發的一端是書櫃，而另一端卻也緊連著另一個櫥櫃，收納的空間很明顯的不足，而在這樣四坪大的空間裡，似乎已經是極限了。
空間經過改造後現代感十足，似乎也解決了收納的問題。設計師將收納的空間向上延伸，且將收納的空間集中到原先的尷尬角落裡，讓剩餘空間能更有效運用。
4坪小套房佈置並不容易，這款設計將房間的採光利用多盞投射燈的方式強化後，讓這四坪的小空間化身成為多功能的小房間，空間裡涵蓋了客廳、書房、工作室、臥室等功能，空間也巧妙地分配及融合。
經過改造後在這樣的小空間哩，看電視成為了一種大螢幕的享受，小空間的優點也在此被放大了出來。而且為了配合原先沙發的顏色，空間以藍色調營造出淡淡地中海風格的現代感。且在電視下方的櫥櫃，除了收納的功能外，在空間中也成為了另一種幾何擺設。
設計師利用了空間結構的不方正，設計這樣不規則形狀的鏤空天花板，那原先不規則空間的缺點，成為了這小空間的特色。
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