開放性廚房優缺點大剖析

相信很多人都夢想著能夠有個開放性的廚房，這樣的廚房在居家空間裡顯得特別的有質感與親人的特性，在開放性廚房裡烹飪也很容易是件風雅的事。但這樣的廚房並非每個居家空間都是適合的，這次點子簿就想要來談談開放性廚房的優缺點，在討論過後可能會動搖你對夢想廚房的想像，但是也很有可能讓你更有計畫性地去設計出你想要的夢想廚房。
開放性廚房最棒的優點是在廚房進行工作時，依舊能夠與家人保持良好的溝通，而不是在烹飪的時間裡，只能一個人埋頭苦幹。一邊做著菜也能跟在一旁的家人朋友分享生活的心得，甚至還能交流一下做菜的手藝。
當沒有牆面的區隔時，能讓人有心曠神怡的大事也就是開放性廚房的另一個優點。誰說烹飪的時候不能享受這一大片窗外的風景，與用餐者有一同的視野還更能做出符合用餐者心境的菜餚呢!
家庭裡如果有小孩子或者長輩需要隨時注意狀況，這時候開放性廚房就是發揮最好功效的時候。在廚房裡就能隨時環顧家中四周的狀況，以便在做菜的同時，也能隨時處理周圍的突發狀況；當然，在家中的其他地方也能隨時關注到廚房裡的變化，安全生活更得心應手。
打破廚房與餐廳的隔牆，利用中島的形式，讓烹飪後的出餐變得更順暢。而且所有食材的狀況在餐廳與廚房的開放空間下也變得更易處理。
如果你想參考更多改造廚房的點子，可以多參考我們設計師的設計，也可以跟我們聯絡。
提出了許多優點後，接著也該來正視開放性廚房最大的問題。當我們烹調時享受完做菜的流暢及樂趣後，開放性廚房極易帶給居家環境油煙的問題。廚房所餐生的油煙可能不僅僅只會附著在餐廳或廚房中，當延伸到客廳臥室裡時，想必味道會成為居家環境的極大隱憂。因此若無良好的通風環境或抽風設備，開放性廚房可能就從夢想變成居家噩夢了。
在開放性空間中，能夠一目了然同時是種優點也是缺點，當廚房的物品堆積或雜亂不堪時，居家的空間品質鐵定會因此而打折扣。而樂於烹飪的人都知道，在準備食材跟烹飪的過程中，雜亂是難以避免的，所以如果沒有細心的維護廚房環境，這樣雜亂的戰場也是容易讓人一目了然的。
你想看更多廚房的設計，可以看看:8 個必看的田園風廚房。