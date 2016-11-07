開放性廚房優缺點大剖析

在開放性空間中，能夠一目了然同時是種優點也是缺點，當廚房的物品堆積或雜亂不堪時，居家的空間品質鐵定會因此而打折扣。而樂於烹飪的人都知道，在準備食材跟烹飪的過程中，雜亂是難以避免的，所以如果沒有細心的維護廚房環境，這樣雜亂的戰場也是容易讓人一目了然的。

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