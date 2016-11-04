你都怎麼樣把你心愛的鞋款收納起來呢?是買一個常見的鞋櫃，將所有鞋子都擺放在裡面，還是索性直接將所有的新舊鞋款擺放在玄關入口處呢? 今天的點子簿為你整理了 9 個充滿創意與原創性的鞋子收納術，這些方法不僅美觀，也能帶來更多的趣味性。除此之外，你還能夠以獨特的方式將各式各樣的鞋款都收納地整齊劃一，視覺上也清新許多。
現在就立刻讓我們來看看這些收納術吧~
鞋櫃是最基本的鞋子收納家具，因此如果想要讓你的鞋櫃與眾不同的話，你可以從顏色下手。建議你可以選擇像上圖這種不常見的紫色或是藍色，擺放在全白的牆面前更顯搶眼!
如果你來自大家庭的話，收納空間永遠不顯多。你可以請設計師為你量身訂做一張有收納功能的長凳，這樣一來你可以坐在長凳上穿脫鞋子，而鞋子們也不用晾在地板上。
誰會猜想的得到你的樓梯下居然藏有收納鞋子的空間呢? 這樣的設計不僅有創意，也非常節省空間。
喜歡極簡風格的你可以選擇一個最基本的櫥櫃，將平底的鞋子收在抽屜裡，簡單又方便。
鏡面的鞋櫃有兩種功能，而且更為時尚。
任誰都猜不出來這個木箱裡面可以藏著鞋子吧? 更方便的是木箱還可以當小矮桌使用!
這些像是樂高造型的方格，絕對是讓眾人驚豔的鞋子收納櫃。
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