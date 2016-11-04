你都怎麼樣把你心愛的鞋款收納起來呢?是買一個常見的鞋櫃，將所有鞋子都擺放在裡面，還是索性直接將所有的新舊鞋款擺放在玄關入口處呢? 今天的點子簿為你整理了 9 個充滿創意與原創性的鞋子收納術，這些方法不僅美觀，也能帶來更多的趣味性。除此之外，你還能夠以獨特的方式將各式各樣的鞋款都收納地整齊劃一，視覺上也清新許多。

現在就立刻讓我們來看看這些收納術吧~