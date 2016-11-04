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9 個充滿創意與原創性的鞋子收納術

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 臥室衣櫥與衣櫃
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你都怎麼樣把你心愛的鞋款收納起來呢?是買一個常見的鞋櫃，將所有鞋子都擺放在裡面，還是索性直接將所有的新舊鞋款擺放在玄關入口處呢? 今天的點子簿為你整理了 9 個充滿創意與原創性的鞋子收納術，這些方法不僅美觀，也能帶來更多的趣味性。除此之外，你還能夠以獨特的方式將各式各樣的鞋款都收納地整齊劃一，視覺上也清新許多。

現在就立刻讓我們來看看這些收納術吧~

1. 鮮豔的顏色

Equilibre, Lucile Roybier Lucile Roybier 玄關、走廊與階梯櫥櫃與書櫃
Lucile Roybier

Lucile Roybier
Lucile Roybier
Lucile Roybier

鞋櫃是最基本的鞋子收納家具，因此如果想要讓你的鞋櫃與眾不同的話，你可以從顏色下手。建議你可以選擇像上圖這種不常見的紫色或是藍色，擺放在全白的面前更顯搶眼!

2. 多功能的長凳

Galeriehaus im Dünenwald, Möhring Architekten Möhring Architekten 玄關、走廊與階梯衣架與掛勾
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

如果你來自大家庭的話，收納空間永遠不顯多。你可以請設計師為你量身訂做一張有收納功能的長凳，這樣一來你可以坐在長凳上穿脫鞋子，而鞋子們也不用晾在地板上。

3. 籃子鞋櫃

Salle a manger villa de Founex, LAdesign LAdesign 玄關、走廊與階梯櫥櫃與書櫃
LAdesign

LAdesign
LAdesign
LAdesign

如果你不想要跟別人撞鞋櫃，那不如買一個普通的四格收納櫃，然後在裡面放進竹籃子，將你的鞋子全部收在裡面，任誰也猜想不到這會是個鞋櫃!

4. 樓梯下的衣櫃

Storage under stairs Fraher and Findlay 玄關、走廊與階梯儲藏櫃
Fraher and Findlay

Storage under stairs

Fraher and Findlay
Fraher and Findlay
Fraher and Findlay

誰會猜想的得到你的樓梯下居然藏有收納鞋子的空間呢? 這樣的設計不僅有創意，也非常節省空間。

5. 造型的衣帽架

homify 臥室衣櫥與衣櫃
homify

homify
homify
homify

衣帽架的好處是可以輕鬆地把它們收起來，而如果你想要展示自己的鞋款，選用一個有造型感的衣帽架是最好的選擇。

6. 櫥櫃

Commode basse avec miroir, A-A Dimension SARL A-A Dimension SARL 玄關、走廊與階梯櫥櫃與書櫃
A-A Dimension SARL

A-A Dimension SARL
A-A Dimension SARL
A-A Dimension SARL

喜歡極簡風格的你可以選擇一個最基本的櫥櫃，將平底的鞋子收在抽屜裡，簡單又方便。

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7. 鏡面鞋櫃

'Welcome' Contemporary hallway shoe storage with mirror by Birex homify 玄關、走廊與階梯儲藏櫃
homify

'Welcome' Contemporary hallway shoe storage with mirror by Birex

homify
homify
homify

鏡面的鞋櫃有兩種功能，而且更為時尚。

8. 有滾輪的木箱

Koffertische, FrauSchrader FrauSchrader 客廳邊桌與托盤
FrauSchrader

FrauSchrader
FrauSchrader
FrauSchrader

任誰都猜不出來這個木箱裡面可以藏著鞋子吧? 更方便的是木箱還可以當小矮桌使用!

9. 造型獨特的方格

GIOCHIAMO, YU HIRAOKA DESIGN YU HIRAOKA DESIGN 家居用品儲藏櫃
YU HIRAOKA DESIGN

GIOCHIAMO

YU HIRAOKA DESIGN
YU HIRAOKA DESIGN
YU HIRAOKA DESIGN

這些像是樂高造型的方格，絕對是讓眾人驚豔的鞋子收納櫃。

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