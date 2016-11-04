你正在打算改造你的廚房，並且在構思為你的廚房增添新功能嗎？在廚房這個空間裡面設置一個非正式的用餐區能夠讓家人與朋友更親密地享受用餐的時間，也特別適合像是早餐這種比較快速的用餐時間，或是晚上小酌一杯的慵懶時光。在這本點子簿中我門要帶你看看 10 個絕佳的早餐吧臺桌，你的非正式用餐區將能夠有魅力以及更加舒適。
現在就讓我們趕快看看這 10 個不同風格的早餐吧臺桌吧！
這個吧臺其實是可以放置烤肉用料的區域，但是如果你想在半戶外的空間享用早餐的話，這裡絕對是最好的選擇。
將吧臺設置在開放式的空間絕對是好選擇。而圖中這樣兼具流理台、吧臺、電爐的設計也可以增加家人的互動。
木頭的吧臺與白色的流理台營造出十分別緻的風格，木頭的材質更讓人可以在溫暖的氛圍下享用早餐或是小酌時間。4.
這張大器的木頭吧臺最吸引人的無非是半圓形的桌腳，這樣的小細節讓人特別驚喜。
田園風情的廚房與吧臺桌非常適合悠閒愜意的早餐時間。
與廚房背對背的吧臺是不是很有小餐館的感覺呢？
高度高，搭配高腳椅的吧臺桌不見得適合每個家庭，這樣正常高度的吧臺實用性更高。
光亮的吧臺桌散發了十分高貴的氣息，寬敞的面積也讓人可以更加盡情用餐。
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