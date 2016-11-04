你正在打算改造你的廚房，並且在構思為你的廚房增添新功能嗎？在廚房這個空間裡面設置一個非正式的用餐區能夠讓家人與朋友更親密地享受用餐的時間，也特別適合像是早餐這種比較快速的用餐時間，或是晚上小酌一杯的慵懶時光。在這本點子簿中我門要帶你看看 10 個絕佳的早餐吧臺桌，你的非正式用餐區將能夠有魅力以及更加舒適。

現在就讓我們趕快看看這 10 個不同風格的早餐吧臺桌吧！