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10 個絕佳的早餐吧臺桌

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS 溫室
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你正在打算改造你的廚房，並且在構思為你的廚房增添新功能嗎？在廚房這個空間裡面設置一個非正式的用餐區能夠讓家人與朋友更親密地享受用餐的時間，也特別適合像是早餐這種比較快速的用餐時間，或是晚上小酌一杯的慵懶時光。在這本點子簿中我門要帶你看看 10 個絕佳的早餐吧臺桌，你的非正式用餐區將能夠有魅力以及更加舒適。

現在就讓我們趕快看看這 10 個不同風格的早餐吧臺桌吧！

1. 烤肉吧臺

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS 溫室
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

這個吧臺其實是可以放置烤肉用料的區域，但是如果你想在半戶外的空間享用早餐的話，這裡絕對是最好的選擇。

2. 多功能的空間

Loft Marine Home Resort, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE 客廳 磚塊 Beige
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

將吧臺設置在開放式的空間絕對是好選擇。而圖中這樣兼具流理台、吧臺、電爐的設計也可以增加家人的互動。

3. 木頭吧臺

The Four Shades Concept, Mosaicnet srl Mosaicnet srl 牆壁與地板牆壁與地板罩
Mosaicnet srl

Mosaicnet srl
Mosaicnet srl
Mosaicnet srl

木頭的吧臺與白色的流理台營造出十分別緻的風格，木頭的材質更讓人可以在溫暖的氛圍下享用早餐或是小酌時間。4.

4. 半圓形桌腳

Residência MV praia, Maria Christina Rinaldi Arquitetos Maria Christina Rinaldi Arquitetos 廚房
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

Residência MV praia

Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

這張大器的木頭吧臺最吸引人的無非是半圓形的桌腳，這樣的小細節讓人特別驚喜。

5. 田園風情的吧臺桌

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS 廚房
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

田園風情的廚房與吧臺桌非常適合悠閒愜意的早餐時間。

6. 幹練風格

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

黑色光亮的吧臺桌傳達了幹練的個性，俐落的樣貌十分有現代感。

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7. 背對背

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory 廚房
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

與廚房背對背的吧臺是不是很有小餐館的感覺呢？

8. 實用的吧臺桌

Vivienda Unifamiliar en Plottier, Neuquen, Patagonia, Chazarreta-Tohus-Almendra Chazarreta-Tohus-Almendra 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Chazarreta-Tohus-Almendra

Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra

高度高，搭配高腳椅的吧臺桌不見得適合每個家庭，這樣正常高度的吧臺實用性更高。

9. 簍空設計

Projeto de arquitetura de casa junto ao mar, a3mais a3mais 現代廚房設計點子、靈感&圖片
a3mais

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側邊簍空的吧臺帶有設計感，也十分現代時尚。

10. 豪華風

RESIDENCIA 41BJ MM, r79 r79 現代廚房設計點子、靈感&圖片
r79

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光亮的吧臺桌散發了十分高貴的氣息，寬敞的面積也讓人可以更加盡情用餐。

延伸閱讀：

5 個打造現代風餐廳的必知撇步

5 間小且時尚的廚房

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