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開啟創意開關！20 坪的一高一矮趣味白色住宅

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KUMAGAI HOUSE, hiroshi kuno + associates hiroshi kuno + associates 房子
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人類的本能就是挑戰不可能，而在建築的世界中也是如此。打破常規，發揮腦中的無限想像，讓建築集結美觀與創意於一身，生活也就充滿更多驚喜！這次的點子簿要為你介紹由來自 Hiroshi Kuno + 的一群鬼才們所設計的位於日本奒黃創意住宅。設計師們將生活空間分成一高一矮的兩個白色建築體，強調功能性外，也為居家生活帶來更多的樂趣。

這間住宅佔地約 54 坪，兩個建築體的面積大約是 20 坪左右，木材與混凝土則是主要的建材。你是否也非常好奇這個充滿趣味的家是什麼模樣呢？快讓我們往下看吧！

外觀

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矮的平房大約只有 1.87 米高，由於其建在的地面比路面還稍微矮一些，因此站在屋頂上離地面非常近，屋頂可以直接化身為露臺或是陽台。高的建築體則是八米高，可以瞭望遠處的山以及寬廣的天空。

半地下室的概念

KUMAGAI HOUSE, hiroshi kuno + associates hiroshi kuno + associates 餐廳
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由於矮的建築體建在比地面還要低一些的表面，因此坐在餐廳，視線高度幾乎與身旁的花園平行，半地下室的概念讓室內能夠擁有親近地面的感覺，同時卻又十分明亮！

屋頂

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由於屋頂離地面非常近，因此根本不需要花預算打造陽台或是露台，直接在屋頂的混凝土表面上放幾張座椅，就能夠盡享戶外的生活。

精緻的極簡主義

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三層樓高的建築體中最美麗的無非就是樓梯的設計了！柔和的顏色以及幾何形狀的踏階，還有作為支撐的圓柱都傳遞了精緻的極簡主義風格。

屋頂的景緻

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最後讓我們再次踏上屋頂，原來離地面如此近的區塊居然可以欣賞到如此美麗的景緻。

在這樣小卻精緻，又與眾不同的家中，想必不管大人小孩都能盡情揮灑他們的創意想法吧！

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