開啟創意開關！20 坪的一高一矮趣味白色住宅

人類的本能就是挑戰不可能，而在建築的世界中也是如此。打破常規，發揮腦中的無限想像，讓建築集結美觀與創意於一身，生活也就充滿更多驚喜！這次的點子簿要為你介紹由來自 Hiroshi Kuno + 的一群鬼才們所設計的位於日本奒黃創意住宅。設計師們將生活空間分成一高一矮的兩個白色建築體，強調功能性外，也為居家生活帶來更多的樂趣。

這間住宅佔地約 54 坪，兩個建築體的面積大約是 20 坪左右，木材與混凝土則是主要的建材。你是否也非常好奇這個充滿趣味的家是什麼模樣呢？快讓我們往下看吧！