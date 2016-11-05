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介於白與現代風格：一間童話故事般的公寓

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Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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你剛購買了一間公寓，想要盡最大力量把它妝點成夢想中的樣貌嗎？這本點子簿我們將要參觀一間充滿時尚與現代感的公寓，而雖然這間公寓如同童話故事般夢幻，其還是具備了豐富的功能性。設計師利用了簡單的白色家具與家飾品為室內增添別緻的氣息，同時也確保家中享有充足的自然光。 負責賦予這間公寓華麗的個性的設計師打造了一個開放且充滿魅力的家。 事不宜遲，讓我們趕快出發，親眼見證設計師的各種巧思吧！

客廳

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一踏進客廳的空間，我們就立刻感受到高雅的華麗感。木頭的地板配上了圖樣的地毯，白色的沙發、電視櫃、牆面簡單又別緻，而玄關處的銀色玄關桌則帶出奢華感。

客廳 2

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在這張圖片我們可以從另外一個角度欣賞客廳，可以發現照明絕對是改變家中氛圍的好工具。

餐廳與廚房

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白色的主題延續到了餐廳與廚房的空間中，廚房的系統櫃很有典雅的個性，現代的家電則一應俱全。餐廳使用的銀色椅子訴說著一絲的未來感。

臥室

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臥室的風格是不是讓你想到許多經典的歐式風情呢？床頭版的設計以及床頭桌很有復古的氣息，但是天花板上的吊燈卻又現代感十足，這樣的衝突讓人感受到設計師的過人之處！

兒童房

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兒童房用上了鮮艷的顏色，可以望向窗戶景緻的窗戶則讓這個房間充滿自然光。

浴室

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寬敞的浴室依然以白色為主色系，鏡子框則是華麗的元素。以玻璃為牆的淋浴間則讓空間不感擁擠。

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浴室 2

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一個華麗的家絕對不能少了按摩浴缸！而浴缸上方開的小窗則能確保這個易潮溼的空間保持乾燥清爽。

另外一間浴室

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客用的浴室簡單但功能一應俱全，馬賽克的牆面絕對是最大的驚喜。

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