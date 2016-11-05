介於白與現代風格：一間童話故事般的公寓

你剛購買了一間公寓，想要盡最大力量把它妝點成夢想中的樣貌嗎？這本點子簿我們將要參觀一間充滿時尚與現代感的公寓，而雖然這間公寓如同童話故事般夢幻，其還是具備了豐富的功能性。設計師利用了簡單的白色家具與家飾品為室內增添別緻的氣息，同時也確保家中享有充足的自然光。 負責賦予這間公寓華麗的個性的設計師打造了一個開放且充滿魅力的家。 事不宜遲，讓我們趕快出發，親眼見證設計師的各種巧思吧！