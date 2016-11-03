揮別鳥籠生活! 潔白典雅的美好公寓

居家的環境並非一定要打造成富麗堂皇的宮殿，更多人嚮往的是一處住起來舒適，能夠展現自我個性的居處。薩爾瓦多建築師 P2 Arquitetos Associados 所負責的這項專案，便是以此為目標。他們採用明亮色系和簡約的裝潢，將一處亂糟糟的住宅打理成舒適寬敞的住家，動線更流暢了，同時也有了更多儲存東西的空間，現在就一起來參觀！