揮別鳥籠生活! 潔白典雅的美好公寓

居家的環境並非一定要打造成富麗堂皇的宮殿，更多人嚮往的是一處住起來舒適，能夠展現自我個性的居處。薩爾瓦多建築師 P2 Arquitetos Associados 所負責的這項專案，便是以此為目標。他們採用明亮色系和簡約的裝潢，將一處亂糟糟的住宅打理成舒適寬敞的住家，動線更流暢了，同時也有了更多儲存東西的空間，現在就一起來參觀！
我們沒有誇張吧？看看這裡，簡直慘不忍賭！鞋子扔得到處都是，洗好的衣服也胡亂披掛，傢俱毫無秩序，更談不上色彩配置，空間感覺狹窄又陰暗。如果你想動手整理，可能也會心灰意懶吧！
改造後再來看一看，你一定會大呼神奇，這間起居室變得煥然一新了！採用明亮的白色中性色系，搭配上幾何圖案的鮮亮靠墊，整個空間運用開放式佈局，讓它看起來寬敞了許多。三合一的格局將廚房、餐廳及客廳整合到一快，動線無比流暢，地毯和吊燈更為室內添加了亮點！
之前占據了這處空間的那台自行車，現在已被安裝上健身房的牆壁，讓地面的空間得以省下來，放置其他的健身器材。這裡採用木材來裝潢地板和部分牆面，空間雖小，卻顯得緊湊且整潔。
改造前的室外陽台，儘管採用了明亮的黃色牆壁，但運動器材這麼隨處堆放，看來就像回收場！鐵絲織成的窗戶讓它看來更像個雞籠，很難讓人想在一個天氣和暖的午後，來此享受一回輕鬆的休閒時光。
黃色牆壁、鐵絲雞籠和運動器材全都被移除了！改造後的陽臺讓人眼睛一亮！美麗的實木地板和戶外休閒傢俱，搭配舒適感的中性色系裝潢，讓人很想躺在椅子上一覽戶外風光，享受無比寧靜的氛圍。
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