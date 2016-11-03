四面皆山、讓身心都放鬆的幸福好宅

今天要介紹的是一間擁有良好視野，能夠眺望遠處風光的住宅。從這個住家大大敞開的入口和門窗，可以體會到住在這裡，每天都可以盡賞戶外美麗景緻，享受親近自然的開放空間，這種生活當真是每個人心中的夢想！這個位於日本福岡縣的住家，是由 ARTECT DESIGN – アルテクト デザイン 的專家們負責設計，內外兼具的模樣一定會讓你驚嘆不已，現在就一起來看看吧！
這個位於福岡縣的住家，是一對夫婦和孩子的住所。二層樓的建築運用了原木材質打造出低調簡約的外觀。它座落在半山腰的山丘上，地形略有傾斜。為了避免夏季時豔陽直射進屋內，特別將屋簷設計成外推形式，具有遮陽的作用。
從道路的另一面看過來，可以看見這座住家的全貌。建築物採取黑白對比的外觀，看來相當簡約。它位在一處高低略有落差的地面上，為了能夠飽覽戶外景緻，特別設計了大大的門口。由於鄰近並沒有什麼建築物，視野極為開敞，同時也不擔心隱私性的問題，是個可以輕鬆生活的居處。
這處陽台前種植了幾株樹木，不阻礙視線，卻增加了觀賞的美感。從這處入口可以進入客廳和廚房，天氣好的時候，一跨出戶外，就可以在這裡享受美麗風光，同時品味和家人聚餐的美好時光。即使只是拿本書坐下，也可以消磨一整個假日吧。
以白色為基調的現代化裝潢，將這處起居空間打造得無比的輕鬆休閒！最引人注目的首推大片的明亮落地窗，有陽光的日子，一打開門窗，坐在室內也能感受到戶外涼爽的和風。極目遠眺，可以盡享周遭美麗的景致。設計師還裝置了室內空調，夏天和冬季都可以依時節調整環境溫度。
這裡是餐廳和廚房，運用感覺舒緩的顏色和半島式的設計，打造出寬敞明亮的烹飪空間。一旁就是餐桌，還有觀景的設計，坐在這裡面對鬱鬱蔥蔥的自然風景，一邊品嚐咖啡，一邊工作或讀書，當真是人間天堂！
夜幕低垂後，客廳換上了另一副妝容。從巨大的窗口可以盡賞美到不可思議的夜景，萬家燈火伴著今夜星光，還能有什麼比這更浪漫的呢？設計師在此使用了天然素材，讓家裡的成員都能在有機材質的呵護下，過著身心都能放鬆的美好歲月。
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