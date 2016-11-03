四面皆山、讓身心都放鬆的幸福好宅

夜幕低垂後，客廳換上了另一副妝容。從巨大的窗口可以盡賞美到不可思議的夜景，萬家燈火伴著今夜星光，還能有什麼比這更浪漫的呢？設計師在此使用了天然素材，讓家裡的成員都能在有機材質的呵護下，過著身心都能放鬆的美好歲月。

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