與大石為鄰: 讓人驚喜連連的簡約山頂小屋

住在山頂小屋裡的最大好處是甚麼？當然就是只要放眼望去，就能輕易地把翠綠的山景盡收眼底啦！能夠被大自然包圍，這可是很多住在大城市的人的夢想呢。

雙層設計的房子外型樸實，灰色的屋頂搭配純白色的外牆與木地台是經典不過的組合。