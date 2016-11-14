與大石為鄰: 讓人驚喜連連的簡約山頂小屋

你們也許看過不少以森林為鄰的房子，可是卻有聽過「與大石為鄰」的嗎？沒有？那就對了，因為我們今天要帶大家來到韓國，參觀一所與別不同，卻暗藏不少創意設計特點的簡約山頂小屋！屋主建房的時候刻意保留了一塊大石頭當作是房子的一部分，光是這個想法已經讓人感到驚喜了！我們馬上來看看吧！
住在山頂小屋裡的最大好處是甚麼？當然就是只要放眼望去，就能輕易地把翠綠的山景盡收眼底啦！能夠被大自然包圍，這可是很多住在大城市的人的夢想呢。
雙層設計的房子外型樸實，灰色的屋頂搭配純白色的外牆與木地台是經典不過的組合。
房子設計可愛之處之一就當然是這一塊巨石！建築師沒有不假思索地把天然石頭丟掉，反而想出一個點子，加附一條木梯來打造出最天然的觀景台！在大石上與三五知已一起坐著聊聊天，一起看日落或星星，實在是理想不過！
此外，房子外圍的地方並沒有刻意舖上任何物料或裝飾，單純地保留原有的地板，簡約樸實。
客廳連接了戶外的露臺，設計師所採用的簡約風格在此一目了然。木地台上沒有擺放任何植物或裝飾品，好像是直接了當地告訴我們：「這個設計在乎的只是與大自然親近。」
走進室內，充足的陽光營造出溫暖的氛圍。特大的透明玻璃拉門有利於房子採光，值得留意的還有左邊的長型窗子呢！把窗子放在比較低的位置可以保留隱私，大家不妨考慮看看。
小屋室內的細節其實很多，比方說在選材方面，設計師避免採用單一的木材來舖設右邊的小平台和地板。此外，高度不一的地板設計意念創新，利用這個特點就能輕鬆打造出中間開放式的走廊。小平台對上的天花板裝設特大玻璃天窗，白天可以讓房子變得更明亮，晚上更可以讓屋主觀看夜空呢！
這個樓梯跟我們一般看到的很不同，因為它同時是由直線與曲線組成的！階梯比一般的寬，方便走動。
二樓的外型看起來就像是房子裡的小盒子，五角型的小窗子顯得份外可愛！「盒子」的木色外牆跟一樓的純白牆壁作出對比，讓人一眼就看得見這個創意滿分的藝術品。
二樓「小盒子」裡面就是長這個樣子。形狀不一的窗子和房門營造出活潑的氣氛，這裡真的非常適合當兒童房呢！
你們喜歡這個創意滿滿的房子嗎？