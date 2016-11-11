破壞是重生的開始：瓦礫堆變身時尚住宅

很多人常認為自身的居家環境可運用的地方太少，無論是收納或是任何作為任何機能的活動空間，能夠利用的當然越大越好。但在希冀有更大的運用空間時，卻也常常忽略了其實有絕大部分的空閒地變成了雜物堆，甚至是令人難以親近的垃圾場。在保留大部分房屋原有結構下進行空間的改造延伸是有一定難度的，這次建築師就協助了這棟位於波士頓林肯郡的住宅，設計出了瓦礫堆的重生計畫，讓廢墟延伸為居家的空間。
圖片中的廢墟正緊連著一棟住宅，傾頹的磚牆與散落一地的瓦礫堆，就像是拆遷工人正準備將此處夷為平地的過程之一。
將已經毀壞的結構處拆除，清理了原有的瓦礫，在重新規劃前的破壞後，就可以從圖片得知此處擁有頗大的空間得以運用。
在經過破壞與整理後，原先的廢墟成為了原有居住空間的延伸。在過程中的改造整理，相信需要花費相當大的精力，但不捨棄舊有的殘敗，怎麼會有新生的面貌。
在住宅改造延伸的過程中，建築師不吝嗇地分享了這次改造計畫中的平面圖，讓我們更了解在多出了延伸的空間後，其他的空間是如何挪移運用的，從平面圖也可以發現，家很明顯變大了。
圖片中的延伸空間正是一開始我們所看到的瓦礫堆，與原先住宅裡的空間相結合，規劃出開放性廚房及餐廳，從這裡開始家的溫度取代了原先瓦礫的殘破不堪。
這個擁有中島的廚房正是舊有空間跟延伸空間結合的開始，原先的餐廳位置成為了重生後的廚房，而原先廚房的設置是在住宅的角落。想要讓居家更有溫度，似乎可以從廚房開始。
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延伸後所剩餘的戶外空間也被盡數利用，經過整理後成為了一個有淡淡度假氛圍的小庭院。你家中是否也有這樣的畸零地?多看看我們設計師的作品，找出適合你自己的改造方案吧!