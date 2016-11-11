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破壞是重生的開始：瓦礫堆變身時尚住宅

Yungshun Lee Yungshun Lee
Timber Frame House Extension, Boston, Lincs, JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design) JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
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很多人常認為自身的居家環境可運用的地方太少，無論是收納或是任何作為任何機能的活動空間，能夠利用的當然越大越好。但在希冀有更大的運用空間時，卻也常常忽略了其實有絕大部分的空閒地變成了雜物堆，甚至是令人難以親近的垃圾場。在保留大部分房屋原有結構下進行空間的改造延伸是有一定難度的，這次建築師就協助了這棟位於波士頓林肯郡的住宅，設計出了瓦礫堆的重生計畫，讓廢墟延伸為居家的空間。

誇張的瓦礫堆

Demolition JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

Demolition

JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

圖片中的廢墟正緊連著一棟住宅，傾頹的磚牆與散落一地的瓦礫堆，就像是拆遷工人正準備將此處夷為平地的過程之一。

破壞是重生的開始

Structural flow screed JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

Structural flow screed

JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

將已經毀壞的結構處拆除，清理了原有的瓦礫，在重新規劃前的破壞後，就可以從圖片得知此處擁有頗大的空間得以運用。

整理後的延伸

watertight JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

watertight

JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

在經過破壞與整理後，原先的廢墟成為了原有居住空間的延伸。在過程中的改造整理，相信需要花費相當大的精力，但不捨棄舊有的殘敗，怎麼會有新生的面貌。

密技大公開

Before and After Floor Plans - Timber Frame Extension Boston Lincolnshire JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design) timber frame,extension,boston,lincolnshire,kitchen,dining,sun room,utility,shower
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

Before and After Floor Plans – Timber Frame Extension Boston Lincolnshire

JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

在住宅改造延伸的過程中，建築師不吝嗇地分享了這次改造計畫中的平面圖，讓我們更了解在多出了延伸的空間後，其他的空間是如何挪移運用的，從平面圖也可以發現，家很明顯變大了。

重生的瓦礫堆

interior nearly finished JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

interior nearly finished

JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

圖片中的延伸空間正是一開始我們所看到的瓦礫堆，與原先住宅裡的空間相結合，規劃出開放性廚房及餐廳，從這裡開始家的溫度取代了原先瓦礫的殘破不堪。

延伸融合的開始

new kitchen JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

new kitchen

JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

這個擁有中島的廚房正是舊有空間跟延伸空間結合的開始，原先的餐廳位置成為了重生後的廚房，而原先廚房的設置是在住宅的角落。想要讓居家更有溫度，似乎可以從廚房開始。

你想看看更多關於廚房的設計，你可以看看:8 個必看的田園風廚房

空地再利用

Extension Finished JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

Extension Finished

JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

延伸後所剩餘的戶外空間也被盡數利用，經過整理後成為了一個有淡淡度假氛圍的小庭院。你家中是否也有這樣的畸零地?多看看我們設計師的作品，找出適合你自己的改造方案吧!

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