破壞是重生的開始：瓦礫堆變身時尚住宅

很多人常認為自身的居家環境可運用的地方太少，無論是收納或是任何作為任何機能的活動空間，能夠利用的當然越大越好。但在希冀有更大的運用空間時，卻也常常忽略了其實有絕大部分的空閒地變成了雜物堆，甚至是令人難以親近的垃圾場。在保留大部分房屋原有結構下進行空間的改造延伸是有一定難度的，這次建築師就協助了這棟位於波士頓林肯郡的住宅，設計出了瓦礫堆的重生計畫，讓廢墟延伸為居家的空間。