簡約日式住宅：展現樸實路線的現代時尚感

走進住宅區其實不太容易會特別注意到這樣的一棟屋舍，但若又再仔細地探究其實從外貌就能夠發現這棟住宅的與眾不同，運用了隔板建材的設計來阻擋陽光的熱，卻也同時用了較大面積的玻璃來增加室內的採光，細細品嘗其實不難發現它高雅的氣質。