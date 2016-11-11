簡約日式住宅：展現樸實路線的現代時尚感

在人口爆炸的現代社會中，已開發國家的空間利用漸漸變成一種話題，透過許多設計師與建築師的成品及改造，這樣的話題甚至也演變成了一門學問。日本正是在小空間的利用上相當值得為標竿的一個國家，在日本當地常常能夠發現日本人在小空間中所做的極大運用，不僅提高了空間效能更提升了生活品質。這次點子簿所要分享的正是位於日本住宅區內的一棟平房，沒有太多譁眾取寵的綴飾，用了相當樸實的方式展現了日式住宅的現代時尚，就讓我們走進這簡約的日式住宅一探究竟吧!
走進住宅區其實不太容易會特別注意到這樣的一棟屋舍，但若又再仔細地探究其實從外貌就能夠發現這棟住宅的與眾不同，運用了隔板建材的設計來阻擋陽光的熱，卻也同時用了較大面積的玻璃來增加室內的採光，細細品嘗其實不難發現它高雅的氣質。
走進入口不難發現這樣的設計除了時尚簡約，更是在周圍有房屋緊臨時能夠幫助通風的設計，入口雖然不大，卻有著與自然相處的智慧。
一進門就被這樣挑高的氣勢給震撼了，從一樓到屋頂可以說是一氣呵成的視野，甚至連在二樓上方的小閣樓都能夠進入眼簾，屋頂上的採光窗更是能讓人向天空直視。
一樓的空間中涵蓋了起居室、餐廳、廚房，空間中大量運用了木頭的元素，讓室內的氣息有溫度而不生硬。
這裡的落地窗扮演了重要的角色，不單單只是為室內帶入了大量的光，打開落地窗才能夠真正開啟那風的通道。
這樣的榻榻米地板正是日本傳統的設計，但空間上的區隔卻又充滿了機能展現出現代感，在這裡時尚與傳統是互不衝突的。
這樣的閣樓設計讓空間有更多樣化的利用，可以是個小倉儲，也可以是孩子們的小遊戲室，多層結構的設計讓空間豐富起來。
房屋的內建書架成為了一二樓的半面隔牆，不僅僅扮演了閱讀空間的角色，更是區隔了一二樓的空間；在此無論學習或閱讀，這樣採光下都是相當舒適的過程。
走上二樓臥室，還能夠發現在外部還提供了一個小露臺，在周圍被屋舍包圍的狀況下，設計這樣的露臺是有難度的，用心的設計才能造就出這樸實的不平凡。
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