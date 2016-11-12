不思議！殘敗露臺變身時尚的度假小屋

位在鄉間的房子是不少城市人嚮往的住所。房子不是有寬敞的前庭﹐就是有廣闊的露臺﹐所在位置的周圍沒有高樓大廈﹐絕對是找回寧靜生活的好地方。可是大部分鄉間房子的樓齡比較大﹐過時的裝潢﹐更讓房子看起來殘舊。但其實只需要花點心思翻新和設計﹐房子便會煥然一新，成為你意想不到的浪漫小屋。
以下這個專案大改造，正讓殘舊不堪的房子搖身一變，成為充滿夏日風情的度假小屋。
大家也來看看這神奇的魔法吧！
空無一物的露臺上有著年久失修的混凝石地、發霉的牆身和明顯的排水孔，難掩歲月的痕跡。殘舊的模樣，不免會讓人低估了它的潛在力，但設計師憑著創造力，把一片敗瓦化成華麗的露天露臺。
換個角度，可見此露臺的實際面積大而廣，非常有潛力成為花園或其他休憩空間。其實，天台除了為住客提供寶貴且實用的戶外空間之餘，更為設計師提供了創作空間，可徹底地改變房子的形象。
先把四邊的外牆拆掉，換成透明的落地玻璃窗，加闊戶外景觀之同時，還巧妙地加強了露臺的空間感，看上去更開闊。為了善用珍貴的戶外空間，還加建了露天泳池和沙灘椅，讓喜愛陽光或運動的你，可好好享受夏日的節奏。
於露臺的另一邊，繼續一致地使用落地玻璃作為門，將露臺分成不同的生活區塊。這不但沒有減少空間感，更增設半室內的區域，設置按摩浴池、電視和座墊。
這個露臺把室外和室內連接起來，非常貼心，讓住戶不需長期暴露於烈日當空之下，可到室內休息一下。
這個連接露臺的小客廳，在陽光的穿透和玻璃的折射底下，大大提升了空間感。傢俱方面，設計師還特地使用了扁身的組合式電視櫃、長形的茶几和玻璃桌子，讓空間保持開闊感。
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