不思議！殘敗露臺變身時尚的度假小屋

位在鄉間的房子是不少城市人嚮往的住所。房子不是有寬敞的前庭﹐就是有廣闊的露臺﹐所在位置的周圍沒有高樓大廈﹐絕對是找回寧靜生活的好地方。可是大部分鄉間房子的樓齡比較大﹐過時的裝潢﹐更讓房子看起來殘舊。但其實只需要花點心思翻新和設計﹐房子便會煥然一新，成為你意想不到的浪漫小屋。

以下這個專案大改造，正讓殘舊不堪的房子搖身一變，成為充滿夏日風情的度假小屋。

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