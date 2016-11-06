新舊對比的美感：滄桑老屋變身法式小酒館

今天這個1950年代住宅的屋主非常想要改造他們的老家。這棟住宅在屹立了多年之後終於迎來這一刻，它並沒有做錯什麼、也沒有像其他改造案例那樣坍塌，只是跟不上新時代的功能總是會造成一些生活上的不便，這時候也只能整修了。
建築師做了一個大膽的決定，直接在房子的後方擴建了一塊客廳，搭配上戶外地景，在室內與戶外的相呼應之下完全改變了這棟住宅的質感。繼續看下去吧！
這棟住宅的尖屋頂、不對稱的設計或許是當年很常見的建築樣式，但是在經過了這麼多年的現代，這裡就顯得有點滄桑、沒有生氣。
先來看看這個平面圖了解格局上的變化。其實非常簡單，建築師把圖上左下角的格間拆除，創造了一個新的空間跟後院連結，接著做了擴建的工程，將原本的空間做得更大並突破框架去延伸，取代了原來的封閉感，讓室內與戶外有更流暢的動線。
看！從這個角度看得很清楚。從原本的老房結構拉出了一塊新的建築，簡約、幾何形狀的外觀，外表以灰色的金屬板料覆蓋，搭配上玻璃落地窗，現代感的氛圍跟後方老屋形成強烈對比。既然後院有了這麼搶眼的建築景觀，修剪整齊乾淨、鋪上簡單水泥步道的草皮就是最好的搭配。
這個新建的起居空間用沈穩的灰白色調和現代的傢俱提供了舒適的氛圍。左邊這個藝術作品大大的橫跨了整個牆面，注入更多色彩和活力，整面的落地窗讓陽光恣意灑進，從裡面看出去也很像在看一幅裱框的畫作，很適合跟親朋好友在這裡放鬆的聊天、用餐。
夜晚的時候，戶外的照明燈亮起，配上室內溫暖的光線，這個空間似乎搖身一變成為有品味的小酒館，小酌一杯紅酒享受閒適。
老屋的部分也有畫龍點睛的改造，簡單地在窗上加上了法式風味的窗篷，整個房子的氛圍就有了歐洲風情。今天這個案例的改造方式是不是大膽又聰明呢？跳脫框架的思考可以讓一間老屋有這樣的變身真是太棒了呢！
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