新舊對比的美感：滄桑老屋變身法式小酒館

先來看看這個平面圖了解格局上的變化。其實非常簡單，建築師把圖上左下角的格間拆除，創造了一個新的空間跟後院連結，接著做了擴建的工程，將原本的空間做得更大並突破框架去延伸，取代了原來的封閉感，讓室內與戶外有更流暢的動線。