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好想擁有這片露台！讓家人凝聚感情的貼心住宅

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
Musterhaus Bad Vilbel , Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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今天要分享的案例洋溢著滿滿的家庭溫暖和舒適氛圍，建築師發揮了很多巧思，讓這間住宅重新審視了一棟建築與自然、與居住者的關係，它演繹了家庭生活的新想像。繼續看下去吧！

有層次的白色住宅

Musterhaus Bad Vilbel , Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Bad Vilbel

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

住宅的外觀用了不同層次的白色、不顯得單調，看去乾淨溫馨。這裡迷人的地方還有在住宅周邊面積不小的草皮，能夠在冗長的一天回到家裡與家人一起放鬆，在城市裡的我們更加羨慕對吧？

全天候的魅力

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Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Bad Vilbel

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

這裡在夜晚的時候更迷人了。選用了有紋路的外牆，在白天還看不出什麼，到了夜晚，當特別挑選的戶外照明燈亮起，打在牆上的光線有了美麗細緻的幾何線條，而沿著草皮在屋外鋪了一圈寬廣的木頭露台，夜晚的這個時候就跟家人在這裡享受晚風聊聊天，好愜意。

沐浴在陽光下

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Skapetze Lichtmacher

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Skapetze Lichtmacher
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附近的鄰居一定都很嚮往這片滿載著陽光的露台！沿著露台邊邊中一整排的植物，稍微模糊了草皮和露台間壁壘分明的界線，並且在草皮下也佈好了自動灑水器的系統，讓屋主可以輕鬆的享受這片綠意。

實用大器的浴室

Musterhaus Bad Vilbel , Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher 現代浴室設計點子、靈感&圖片
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Skapetze Lichtmacher
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在二樓臥室的旁邊我們發現了這個浴室。簡單的白灰色配上藍色的織品，有沁涼的海洋感覺。值得學習的是，看看淋浴間的大蓮蓬頭，似乎可以感受到在瀑布下沐浴的快感了吧？還有洗手台非常實用的設計，大大的水槽不怕水飛濺出來，下方也做了更大的台子穩穩地托住水槽，不怕家裡的女士們各種盥洗用品沒地方放吧？

藝廊般的空間

Musterhaus Bad Vilbel , Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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Skapetze Lichtmacher
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下樓來進入客廳的區域，這裡的色調也是中性溫和的，但獨獨那一面牆上明亮的草綠色讓整個空間活潑了起來，這種氛圍讓整個客廳有格調又溫馨。精挑細選的藝術作品、俐落線條的現代傢俱，運用了不同的材料、色彩、質感的搭配與衝撞去顯示出了整個空間的深度與屋主獨到的品味。

清新的廚房

Musterhaus Bad Vilbel , Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Skapetze Lichtmacher

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Skapetze Lichtmacher
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接下來看到廚房，一樣是美得驚人！這裡的顏色對比清楚，跟客廳是同一個屬性。白色的櫥櫃和美麗的灰色石面流理台是主要的色調，跟淺木色地板對比，但仍然用了草綠色的一面牆壁轉變這個廚房的個性。更棒的是，在廚房兩面的窗戶外正好是綠樹，除了引進光線之外，也跟室內的綠色相呼應，廣闊的廚房也可以想像媽媽跟女兒們一起料理的場景是嗎？

孩子的空間

Musterhaus Bad Vilbel , Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher 臥室
Skapetze Lichtmacher

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這個比較小的臥室是為了青少年設計的，活潑的薰衣草紫改變了單調的氛圍，寬大的更衣室可以讓孩子有整齊的收納環境，當作客房使用也綽綽有餘呢。

這間住宅是不是又簡單又溫馨呢？喜歡這種設計請延伸閱讀：敬老尊賢！為長輩所打造的舒適鄉間好宅

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