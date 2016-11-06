好想擁有這片露台！讓家人凝聚感情的貼心住宅

接下來看到廚房，一樣是美得驚人！這裡的顏色對比清楚，跟客廳是同一個屬性。白色的櫥櫃和美麗的灰色石面流理台是主要的色調，跟淺木色地板對比，但仍然用了草綠色的一面牆壁轉變這個廚房的個性。更棒的是，在廚房兩面的窗戶外正好是綠樹，除了引進光線之外，也跟室內的綠色相呼應，廣闊的廚房也可以想像媽媽跟女兒們一起料理的場景是嗎？