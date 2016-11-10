庭院大改造：讓你不想進屋的禪意露台

如果只是一片大露台也沒什麼特別的，厲害的就是這個設計師留下的小驚喜！在露台中間留下的部分，設計師造了一個小小的庭院景致，白色的石頭、綠色的植栽跟一旁溫潤暖黃的木板對比很亮眼，同時有日式庭院的禪意，真是太美了。