庭院大改造：讓你不想進屋的禪意露台

看過我們介紹的這麼多美麗住宅，是不是也看到了很多美麗的露台呢？現在要揭開這些露台的神秘面紗，今天的改造案就是要帶你看看，一個設計師是怎麼讓一片露台在光禿禿的建地上從無到有成形的。相信我們，今天的案例一定會讓你驚呼連連，迫不及待的規劃屬於你自己的庭院時光！
看得出來這間住宅才剛剛落成，還缺少一個美麗的庭院去襯托它。現在的它看起來好侷促，在快雜亂的草地上顯得格格不入，更不難想像從裡面看出來的風景有多糟了。
你一定不希望從你的新房望出去是這個光禿禿的景象吧？幸運的是，我們也發現這塊地非常的寬廣，給了非常大的可能性！
光是加上這個露台就完全不一樣了！設計師特別用了與房子外觀相同的木材去打造這個露台，這個溫暖的顏色在陽光下閃閃發光，好像已經能夠想像完工後的樣子。
快完工了！從這裡看，房屋的邊緣延伸下來成為露台的水泥邊緣，整體感十足。明亮的木色與住宅的黑色相對比顯得更加奪目閃亮，沿著露台邊緣種植的草皮也修剪得乾淨俐落，而設計師在露台中央特別留下了一塊，看看到底想做什麼呢？
如果只是一片大露台也沒什麼特別的，厲害的就是這個設計師留下的小驚喜！在露台中間留下的部分，設計師造了一個小小的庭院景致，白色的石頭、綠色的植栽跟一旁溫潤暖黃的木板對比很亮眼，同時有日式庭院的禪意，真是太美了。
露台完工之後，就該處理旁邊的庭院了。現代化的庭院設計採用了潔白的圍牆和職災，草皮修剪得整齊俐落，這個空間看去實在太舒適了。無論是白天或夜晚的時光都想待在這裡消磨呢！
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