彩色的鄉間別墅：從裡到外都綻放活力的美麗花束

從正面看過去非常有層次感。庭院的部分分成了兩塊，草皮的地方梳開了幾何線條感，緊鄰著一片鋪得乾淨整齊的礫石，很少看到這樣的設計，卻發現這樣也有種粗獷率性的味道。這棟兩層樓的住宅就建在礫石庭院上，一樓的外觀漆成了亮眼的橘黃色，再往上是乾淨的白色，在藍天之下就像綻放的花束。黑色工業風的金屬框架、屋頂、玻璃門窗也將整間住宅的色調平衡下來，看去有活力又不失沈穩。環繞著住宅的淺色木頭露台兼顧了入口的功能，你可以在這裡放鬆、享受、來一杯啤酒！