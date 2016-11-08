彩色的鄉間別墅：從裡到外都綻放活力的美麗花束

今天我們來到了南韓，在鄉野小路間發現了這棟特別的住宅。它豐富的色調吸引了我們的注意力，細看發現它的外觀不僅現代又俐落，色彩的搭配、庭院與露台都是經過精心設計，這棟建築在山林的環抱之下非常受人矚目，都歸功於設計師的巧思。讓我們繼續往下看吧！
從正面看過去非常有層次感。庭院的部分分成了兩塊，草皮的地方梳開了幾何線條感，緊鄰著一片鋪得乾淨整齊的礫石，很少看到這樣的設計，卻發現這樣也有種粗獷率性的味道。這棟兩層樓的住宅就建在礫石庭院上，一樓的外觀漆成了亮眼的橘黃色，再往上是乾淨的白色，在藍天之下就像綻放的花束。黑色工業風的金屬框架、屋頂、玻璃門窗也將整間住宅的色調平衡下來，看去有活力又不失沈穩。環繞著住宅的淺色木頭露台兼顧了入口的功能，你可以在這裡放鬆、享受、來一杯啤酒！
我們從入口的角度看，這個露台的階梯引領你走上去，像是登上了一座城堡。房子的側面也漆上了了橘色，跟原木感的露台呈現有趣的對比。入口大門使用了不同色調的木材和黑色鐵件組合，看起來既堅固又好看。注意到屋簷下的部分也漆上橘色了嗎，在正面的部分留白，增添了白與橘之間的活力感。
來到後面，我們一樣看到那顯眼的橘與白配上黑的代表性設計。後面用植物簡單的做了一個小圍籬，插上一個紅色的郵筒就輕易貫徹了多彩的精神。
這個客廳用亮色的木頭地板迎接大面玻璃窗引進的陽光，簡約的設計讓這個空間非常清新。上方還開了一個天窗確保滿室的明亮，白天不開燈也可以呢。是不是很能夠想像自己在這張大沙發上賴著一下午呢？
小孩房的部分很有巧思，本來是沒什麼特色的白色房間，但是當把地板換成了黃色，整間房間就活力十足了。這時候房間就不用其他的色彩，收納空間也非常足夠。
有孩子的家庭一定會喜歡這個設計，將小孩房的一側做上窗戶，當你在客廳的時候還可以關注孩子在房間的狀態，反之亦然。孩子需要隱私的時候也可以將簾子放下就可以睡個好覺。右邊的木門稍微呼應了房子外觀的顏色，在這裡看起來也是非常俐落亮眼。
登上階梯的時候，你一定會喜歡看到的這片植栽牆。在一片綠意的中間開了一扇窗戶，透進的日光讓這片牆更美麗，也讓這個房子顯得非常清新有朝氣。
這個韓國的住宅真的考慮到了一切，亮眼的色調、時尚的設計、處處都有小巧思還兼顧了實用性，真的很值得效仿呢！還想看更多設計，延伸閱讀：四面皆山、讓身心都放鬆的幸福好宅