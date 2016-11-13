星座控看過來: 依照你的星座，裝潢你的餐廳

homify 一直致力為讀者帶來多種不同的家居裝潢新點子，而十二星座則是個永不過時的話題，兩者碰上會有甚麼結果呢？當然就是創新的十二星座餐廳設計指南了！

餐廳總是與親友相聚的好地方，它甚至能夠代表屋主的個人風格，所以設計絕對不可以馬馬虎虎。到底各自代表十二星座特點的餐廳是長甚麼樣子的呢？我們趕快來看看吧！