星座控看過來: 依照你的星座，裝潢你的餐廳

homify 一直致力為讀者帶來多種不同的家居裝潢新點子，而十二星座則是個永不過時的話題，兩者碰上會有甚麼結果呢？當然就是創新的十二星座餐廳設計指南了！
餐廳總是與親友相聚的好地方，它甚至能夠代表屋主的個人風格，所以設計絕對不可以馬馬虎虎。到底各自代表十二星座特點的餐廳是長甚麼樣子的呢？我們趕快來看看吧！
位於黃道第一宮的牡羊座向來都以活力見稱，沉悶單一的暗色系廚房當然不能作為代表，以多種顏色的椅子組成的餐廳卻不一樣了！以純白為餐桌搭配七彩椅子，營造出活潑的氣氛之餘也能保持整潔，最適合講究辦事效率的牡羊座。
對於沉穩實幹的金牛座來說，暖色系的餐廳最適合不過了！以木色系或大地色系為主調的餐廳，帶來舒適溫暖的家的感覺。
多變的雙子座經常一心二用，連吃飯的時間也不例外。兼具藏書和用餐功能的餐廳你也許還沒見過吧？
我們常常說巨蟹座的家庭觀念重，所以在設計餐廳的時候，絕對會把實用性排在第一位。實用的木質傢俱會是巨蟹們的設計重點，而非各種創新、麼登卻不一定實用的藝術傢俱、擺設。
活力滿滿的獅子庭絕對不希望餐廳毫無亮點！黃色、金色最能代表他們，大型的裝飾比如說圖上的太陽狀鏡子也能突顯這個火象星座的特質喔。
堪稱完美主義者的處女座偏好簡潔時尚的餐廳裝潢，方便清潔打掃的純白平滑餐桌絕對是他們的第一選擇。對於處女座來說，用餐的空間一定要乾乾潔潔，同時也不忘簡單地以木地板營造出溫馨的氣氛。
顧名思義，天秤座的朋友所追求的就是生活上的各種平衡，連餐廳設計也不例外。無論是牆壁用色、餐椅、餐桌或其他周邊裝飾，必須要能夠互相搭配才行，混搭的創新風格對他們來說可能行不通喔。
天蝎座敢愛敢恨又帶有神秘感，戲劇化的餐廳裝潢最能代表這個特質。以暗紅色為主要用色的餐廳帶有浪漫的味道，放在長餐桌上和天花吊板上的蠟燭瞬間增添空間的神秘感。
同樣為火象星座的射手們最討厭千篇一律的生活模式，比如說有時候他們想要在花園用餐，有時間卻希望留在室內之類的。所以，簡單實用、易於移動的可摺疊椅子、餐桌等等會是他們的最佳選擇。
心思細密又情感豐富的雙魚座不愛浮跨戲劇化的設計，反而喜歡加入令人聯想起「水」的元素，比如說希臘風格或者是上圖的水藍色餐桌。
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